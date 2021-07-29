Salih Tuna'dan CHP'nin yandaş medyasına Tanju Özcan tepkisi: "AKP’nin gizli gaz odaları bulundu"

Bu da işe yaramazsa gaz odaları mı devreye girecek diye soracak değiliz. Bunun şakasını bile yapmam. O kadar da değil.

Lakin...

Bu Tanju Özcan, CHP'nin değil de AK Parti'nin belediye başkanı olacaktı da siz "fondaş medyanın" maharetlerini görecektiniz.