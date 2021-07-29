Salih Tuna'dan CHP'nin yandaş medyasına Tanju Özcan tepkisi: "AKP’nin gizli gaz odaları bulundu"
Türkiye CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ırkçı kararını konuşuyor. Bolu'da göçmenlerden 10 kat fazla vergi alacağını açıklayan Özcan'a tepki gösterenlerden biri de Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna oldu. CHP yandaşı medyanın sessizliğini de eleştiren Tuna, "AKP'nin gizli gaz odaları bulundu" yazısında iki yüzlü basını adeta topa tuttu.
Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, CHP'nin ırkçı Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı hedef aldı. Göçmenlere karşı sergilediği tutumla milyonların tepkisini çeken Özcan'a sessiz kalan yandaş medyaya da tepki gösteren Tuna, "AKP'nin gizli gaz odaları bulundu" yazısıyla gündemi değerlendirdi.
İşte Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna'nın "AKP'nin gizli gaz odaları bulundu" başlıklı yazısı;
Suriyeli "göçmenlere" suyu 10 kat pahalı vereceğini söyleyen CHP'nin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan zinhar geri adım atmam diyor.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun göçmen karşıtı videosundan sonra öyle coşmuş ki durdurana aşk olsun!
Hatta...
"Su ve katı atık bedellerini 10 kat artırmak işe yaramazsa başka tedbirler alacağım" diyor.
Nasıl tedbirler alacağını açıklamıyor. Zamanı gelince öğrenecekmişiz!
Sizi bilmem ama sudan sonra benim aklıma ekmek geliyor... Sanırım fırıncılara da "Suriyeliler başta olmak üzere hiçbir sığınmacıya ekmek vermeyin, yoksa mühürlerim!.." diyecek.
Bu da işe yaramazsa gaz odaları mı devreye girecek diye soracak değiliz. Bunun şakasını bile yapmam. O kadar da değil.
Lakin...
Bu Tanju Özcan, CHP'nin değil de AK Parti'nin belediye başkanı olacaktı da siz "fondaş medyanın" maharetlerini görecektiniz.
"AKP'nin Bolu'da göçmenler için yaptığı gizli gaz odaları bulundu!.." yollu haberler üretmekte hiç gecikmezlerdi. Nazilerin Polonya'daki mobilize gaz odalarının fotoğrafları üzerinde çalışıp mahut haberin görseli olarak sunmayı ihmal etmezlerdi.
Yeni sürüm bir Can'cık da çıkar, "Çocuklar katledilmesin diye bölgedeki gaz odalarının önünde yatmaya gidiyorum" derdi.
Tıpkı Gezi olayları döneminde Can Dündar'ın bir televizyon kanalına telefonla bağlanıp, "Polisler annelerin kucağından çocukları alıp TOMA'ların önüne atıyorlar, ben de gidip bir TOMA'nın altına yatacağım..." dediği gibi..
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