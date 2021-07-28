Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Antalya Manavgat'ta çıkan yangına ilişkin son dakika açıklamaları

YANGIN İLERLİYOR

"Şu an itibariyle söyleyebileceğim, yangının ilerlemesiyle ilgili tüm veriler mevcut. Yangın şu an itibariyle ilerlemesiyle ilgili rüzgarın durumu, nemin düşüklüğü ve diğer faktörler yangına körükleyecek her türlü sebep mevcut."