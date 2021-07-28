Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Antalya Manavgat'ta çıkan yangına ilişkin son dakika açıklamaları
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Antalya Manavgat'ta çıkan yangına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli yangında herhangi bir can kaybının olmadığını açıklarken yangına ilişkin kundaklama iddialarının da yanıt verdi. Pakdemirli " Adli ve kolluk soruşturma sürüyor. Sebepler sonra çıkabiliyor. Hatay'daki yangının nedeni ve failleri bir yıl sonra belli oldu." ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Antalya Manavgat'ta çıkan yangına yönelik açıklamalarda bulundu.
Söndürme çalışmalarını yerinde incelemek için Manavgat´a geçiyorum. Ayrıca Mersin Gülnar´da saat 13.09´da başlayan yangına da ekiplerimiz çok kısa sürede müdahale etti. 1 helikopter, 40 Arazöz, 3 dozer, 160 personel ile yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor" açıklamasında bulundu.
4 NOKTADAN ÇIKTI
"Yangın çıktıktan sonra bir süre Ankara'daki yangın merkezinde takip ettikten sonra sayın Cumhurbaşkanının talimatlarıyla bölgeye intikal etti. Yangına 12.18'de ilk müdahale yapıldı. 50 kilometreden eserle karşı karşıyayız. Yangın dört noktadan çıkmış gözüküyor."
YANGIN İLERLİYOR
"Şu an itibariyle söyleyebileceğim, yangının ilerlemesiyle ilgili tüm veriler mevcut. Yangın şu an itibariyle ilerlemesiyle ilgili rüzgarın durumu, nemin düşüklüğü ve diğer faktörler yangına körükleyecek her türlü sebep mevcut."
28 MAHALLEYE SU VERİLMİYOR
4 yerleşim yerimizi maalesef tahliye etmek durumunda kaldık. Kalender, Yeniköy, Çolaklı, Evrensekiz'de mahallelerin bir kısmı iptal edildi. Maalesef bir arazözümüz devrildi, şoförün durumu ağır. 28 mahalleye enerji sebebiyle su verilmiyor."
KUNDAKLAMA İDDİALARI
İşimiz şu an yangınla mücadele etmek. İncelemeler sürüyor. Gereken açıklama yapılır. Adli ve kolluk soruşturma sürüyor. Sebepler sonra çıkabiliyor. Hatay'daki yangının nedeni ve failleri bir yıl sonra belli oldu.
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