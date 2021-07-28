Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 28 Temmuz Çarşamba vaka sayıları

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI!

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Vakalar salgının kontrol altına alınmasını zorlaştıracak düzeyde. Bu riski ortak irade ve hepimizin lehine olacak kararla durdurmalıyız. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayanlar aşısını yaptırmalıdır. İlk dozu hemen, ikinci ve üçüncü dozu zamanı gelir gelmez!'' ifadelerini kullandı.