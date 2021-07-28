28 Temmuz 2021, Çarşamba
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Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 28 Temmuz Çarşamba vaka sayıları

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Giriş Tarihi: 28.07.2021 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021
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Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 28 Temmuz Çarşamba vaka sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Bakanlığın paylaştığı verilere göre bugün 76 kişi hayatını kaybetti. 22.291 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre bugün 257.474 Kovid-19 testi yapıldı, 22.291 kişinin testi pozitif çıktı.

Son 24 saatte 4.197 kişi hastalığı atlatarak sağlığına kavuştu.

Vaka ve vefat sayısı artıyor! 28 Temmuz tablosu açıklandı VAKA VE VEFAT SAYISI ARTIYOR! 28 TEMMUZ TABLOSU AÇIKLANADI

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI!
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Vakalar salgının kontrol altına alınmasını zorlaştıracak düzeyde. Bu riski ortak irade ve hepimizin lehine olacak kararla durdurmalıyız. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayanlar aşısını yaptırmalıdır. İlk dozu hemen, ikinci ve üçüncü dozu zamanı gelir gelmez!'' ifadelerini kullandı.

27 TEMMUZ SALI KORONAVİRÜS TABLOSU

26 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

25 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

24 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

23 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

22 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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