'Kaçağa geçit yok' diyen CHP'li belediye başkanının oyunu kısa sürdü: Arsa tapusuna havuzlu villa

ASFALT ATILMIŞTI

Karakayalı'nın villası daha önce Ulucak'ta bozuk birçok yol varken asfaltlanması ile de gündeme gelmişti. Ulucak'ta altyapı çalışmaları nedeniyle kaçılmasına rağmen 2 yıldır asfalt bekleyen ulaşım yolları dururken Karakayalı'nın bahçesinde havuzu da bulunan kaçak villasına giden yol belediye ekipleri tarafından asfaltlanmıştı. İlçe sakinleri ilçe merkezindeki yollar dururken Karakayalıı'nın villasına giden yolun asfaltlanmasına tepki göstermişti.

NE SÖYLEMİŞTİ?

Karakayalı yakın zamanda; "Denetliyoruz. Birkaç tane ekibimiz var yetersiz. Evvelsi gün karar verdim. Cuma, Cumartesi, Pazar arazileri dolaştım. 4 tane daha ekip kuracağım şimdi. Neye mal olursa olsun. Bütün arazileri dolaşacak bunlar. Kaçak yapıları tespit edecekler ve yıkacaklar. Tutanak tutacaklar, cezalarını kesecekler, mahkemeye verecekler. Savcılığa suç duyurusunda bulunacaklar. Bunlar, onlar için de çok büyük ceza olur. Yapmasınlar. Yani herkes istediği gibi yapmasın, at oynatmasın. Bunu yapmak zorundayız biz. " demişti.