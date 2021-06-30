Kaçak plaj açılışı CHP’yi karıştırdı! Birbirlerine girdiler

YIKIM TEBLİGATI YAPILDI, 1 AY SÜRE VERİLDİ

Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından yapılan tebligatta kaçak yapının yıkımı için 1 ay süre verildi. Ayrıca Ayvacık Özel İdare Müdürlüğü'nün işletmenin ruhsatı olmadığı için ayrı tutanak tutturarak işletmeye para cezası verdiği öğrenildi. Daha önce ruhsatı olmadığı için verilen 20 bin lirası para cezasının 40 bin liraya çıktığı belirtildi.