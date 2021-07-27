Son dakika | Terörle mücadelede PKK'ya bir operasyon daha! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TOPLAMDA 15 TERÖRİST ETKİSİZ



Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman Mehmetçik, bölgede tespit edilen 3 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 15 oldu" denildi.