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Son dakika | Terörle mücadelede PKK'ya bir operasyon daha! 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 27.07.2021 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021
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Son dakika | Terörle mücadelede PKK'ya bir operasyon daha! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Güvenlik güçlerinin terör mücadele kapsamında PKK'ya yönelik sürdürdüğü operasyonlar hız kesmiyor. MSB "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman Mehmetçik, bölgede tespit edilen 3 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 15 oldu." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TOPLAMDA 15 TERÖRİST ETKİSİZ

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman Mehmetçik, bölgede tespit edilen 3 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 15 oldu" denildi.

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