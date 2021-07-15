PKK/YPG vahşeti! Afrin'de ceset sayısı 61'e yükseldi
Son dakika haberi... Suriye'nin Afrin bölgesinde, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde YPG/PKK'lı teröristlerin kontrol ettiği bölgede infaz edilen 35 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, Afrin'de toplu mezarda bulunan ceset sayısının 61'e ulaştığını açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kontrolünde bulunan Suriye'nin Afrin bölgesinde yerel güvenlik kuvvetlerine yapılan bir ihbar üzerine Yeni Afrin Mahallesi'ndeki boş arazide kazı çalışması başlatıldı.
İş makineleriyle gerçekleştirilen kazıda, 15-20 metre derinliğe gömülü çuvallarda çok sayıda cesede ulaşıldı.
Yapılan sayımda çuvallar içerisinde 35 ceset bulan güvenlik güçleri, cesetlerin, TSK'nın Afrin'deki terör hedeflerini etkisiz hale getirmek amacıyla Ocak 2018'de başlattığı ve bölgenin yaklaşık iki ayda kontrol altına alınmasını sağlayan Zeytin Dalı Harekatı'ndan kısa süre önce terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunan bölgede infaz edilen ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişilere ait olduğunu belirledi.
Havanın kararması üzerine ara verilen bölgedeki kazı çalışmaları yeniden başladı.
HATAY VALİSİ VAHŞETTE YENİ SAYIYI AÇIKLADI
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Afrin'de toplu mezarda bulunan ceset sayısının arttığını, çalışmalarda toplu mezarlarda 61 cesetin bulunduğunu bildirdi.
MSB SAYININ ARTABİLECEĞİNİ BELİRTMİŞTİ
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin "kan donduran bir savaş suçu"nun daha gün yüzüne çıktığı belirtildi.
2018'in ocak ayında PKK/YPG'li teröristlerin Afrin'in merkez mahallesindeki boş bir arazide toplu ceset gömdükleri bilgisi üzerine harekete geçilerek söz konusu arazide kazı çalışması yapıldığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Savcı gözetiminde yapılan kazıda, çuvalların içine konmuş şekilde 35 ceset bulundu. Bölgede kazı çalışması devam ederken ceset sayısında artış olabileceği değerlendiriliyor."
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