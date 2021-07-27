Cumhurbaşkanı Erdoğan Pençe Harekatı bölgesinde şehit düşen Çelebi'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin ailesine başsağlığı mesajı yolladı. Çelebi, Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesindeki Goraspi Dağı'ndan teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit düştü.
Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, Pençe Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü üyeleri tarafından açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin ailesine mesaj göndererek, taziye dileklerini iletti.
Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesindeki Goraspi Dağı'ndan alçak teröristler tarafından açılan taciz ateşinde üs bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi şehit düştü. Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için sabah saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören gerçekleştirildi.
Törenin ardından şehidin naaşı memleketi Kırıkkale'ye götürüldü. Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi, Nur Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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