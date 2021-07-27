Cumhurbaşkanı Erdoğan Pençe Harekatı bölgesinde şehit düşen Çelebi'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, Pençe Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü üyeleri tarafından açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin ailesine mesaj göndererek, taziye dileklerini iletti.