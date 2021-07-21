Suriye muhalefetinden terör örgütü PYD/YPG ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki: Terör örgütü PKK ile doğrudan ilişkinin ilanıdır
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki "Suriye Demokratik Konseyi" ile görüşmesine tepki gösteren bir açıklama yaptı. Açıklamada "PYD ile muamele yolunu açmak, terör örgütü PKK ile doğrudan ilişkinin ilanıdır." ifadeleri kullanıldı.
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensuplarıyla görüşmesine tepki gösterdi.
YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI
Suriye muhalefetinin çatı örgütü SMDK, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi"nin Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
MACRON PKK İLE DOĞRUDAN İLİŞKİYİ İLAN ETTİ
Terör örgütü PYD/YPG'nin PKK ile organik bağı bulunduğuna vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Fransa Cumhurbaşkanının terörist PYD milislerinin heyetiyle görüşmesi, üzücü ve kaygı vericidir. PYD ile muamele yolunu açmak, terör örgütü PKK ile doğrudan ilişkinin ilanıdır. Bu milisler, Suriye halkına karşı tehcir, demografik yapıyı değiştirme ve çeşitli suçlar işlemiştir. Suriye halkına kendilerini zorla empoze eden bu milisleri tanımak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal etmektir."
NE OLMUŞTU?
Macron'un daveti üzerine Pazartesi günü Paris'te yapılan görüşmeye, PKK/PYD/YPG'nin sözde Suriye Demokratik Konseyi Yürütme Konseyi (SDK) Başkanı İlham Ahmed, Yürütme Konseyi Eşbaşkanı PKK/PYD'li elebaşı Berivan Halid ve Deyrizor elebaşısı Hasan Yusuf katılmıştı.
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