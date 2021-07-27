Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 27 Temmuz Salı vaka sayıları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren günlük Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı 27 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 214 bin 958 aşı uygulandı.
SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun.'' ifadelerini kullandı.
26 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
25 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
24 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
23 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
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