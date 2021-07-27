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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan yüksek standartlı ve emniyetli yol mesajı! Hayat Ulaşınca Başlar

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2021 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan yüksek standartlı ve emniyetli yol mesajı! Hayat Ulaşınca Başlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yapılan yollar sayesinde milyonlarca vatandaşın Kurban Bayramı'nda sevdiklerine daha rahat ulaştığını vurguladı. "Hayat Ulaşınca Başlar" ifadelerine yer veren Bakan Karaismailoğlu, "Bu bayram milyonlarca vatandaşımız yüksek standartlı ve emniyetli bir yolculuk yaparak kavuştu sevdiklerine." paylaşımında bulundu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu resmi Twitter hesabından emniyetli yollar hakkında önemli bir paylaşımda bulundu.

Kurban Bayramı nedeniyle milyonlarca vatandaşın yollara düştüğünü vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Mazide kaldı uzayan araç kuyrukları, git git bitmeyen yollar..." ifadelerine yer verdi.

Bayramların sevdiklere ulaşıldığında daha güzel olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bu bayram milyonlarca vatandaşımız yüksek standartlı ve emniyetli bir yolculuk yaparak kavuştu sevdiklerine. Hayat Ulaşınca Başlar" paylaşımına yer verdi.

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