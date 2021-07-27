Son dakika: Mehmetçik saldırı hazırlığındaki teröristleri etkisiz hale getirdi
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, yapılan terör operasyonu hakkında açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG’li terörist, saldırıyı gerçekleştiremeden kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mehmetçik'in nefesinin teröristlerin ensesinde olduğu belirtildi.
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li teröristin, eylemi gerçekleştiremeden kara ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği bildirilen paylaşımda, "Terörle ve teröristle mücadelemiz sürecek." ifadesi kullanıldı.