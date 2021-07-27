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Son dakika: Mehmetçik saldırı hazırlığındaki teröristleri etkisiz hale getirdi

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Giriş Tarihi: 27.07.2021 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021
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Son dakika: Mehmetçik saldırı hazırlığındaki teröristleri etkisiz hale getirdi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, yapılan terör operasyonu hakkında açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG’li terörist, saldırıyı gerçekleştiremeden kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mehmetçik'in nefesinin teröristlerin ensesinde olduğu belirtildi.

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li teröristin, eylemi gerçekleştiremeden kara ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği bildirilen paylaşımda, "Terörle ve teröristle mücadelemiz sürecek." ifadesi kullanıldı.

Saldırı hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

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