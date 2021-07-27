Havalimanlarında unutulan eşyalar satışa çıkarıldı
Milyonlarca misafir ağırlayan İstanbul, Sabiha Gökçen ve Antalya Havalimanları'nda unutulan eşyalar hakkında karar verildi. Valizler ile çeşitli sebeplerle gümrüğe takılan eşyalar satışa çıkarıldı. Utulan eşyalar piyasa değerinin altında alıcı buluyor.
Yolcuların havalimanlarında unuttuğu eşya ve valizler ile çeşitli sebeplerle gümrüğe takılan eşyaların ihale usulüyle satışı yapıldı. Binlerce valizin satışa sunulduğu ihaleyi kazanan firma, Fatih İlçesi Cerrahpaşa Mahallesi'ndeki dükkanda ürünleri satışa sundu.
Elektronik malzemeleri, cep telefonları, tabletler, kola saatleri, çantalar, parfümler ve güneş gözlükleri başta olmak üzere birçok eşyanın bulunduğu dükkana vatandaşlar ilgi gösterdi.
"YARINDAN İTİBAREN SATIŞA BAŞLIYORUZ"
Firma sahibi Lokman Şat, "Ben 2020 - 2021 havalimanı gümrük mallarını aldım. Unutulan eşyaları, dolu valizleri geçen hafta aldım. Yarından itibaren satışa başlayacağız. İstanbul dışından gelen arkadaşlara söylüyorum; toptan satışlarımız yoktur. Satın almaya gelen arkadaşların yanında bavulları açacağız. Buradan açtığımız valizlerin direkt satışına başlayacağız. İçinde cep telefonu da var tablette var. Özellikle marka ürünler çok. Senede bir havalimanı ihalesi oluyor, bu sene de ben aldım. Yurt dışından gelen arkadaşlar bu bavulları unutuyor ya da gümrüğe takılıyor" dedi.
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