Havalimanlarında unutulan eşyalar satışa çıkarıldı

"YARINDAN İTİBAREN SATIŞA BAŞLIYORUZ"

Firma sahibi Lokman Şat, "Ben 2020 - 2021 havalimanı gümrük mallarını aldım. Unutulan eşyaları, dolu valizleri geçen hafta aldım. Yarından itibaren satışa başlayacağız. İstanbul dışından gelen arkadaşlara söylüyorum; toptan satışlarımız yoktur. Satın almaya gelen arkadaşların yanında bavulları açacağız. Buradan açtığımız valizlerin direkt satışına başlayacağız. İçinde cep telefonu da var tablette var. Özellikle marka ürünler çok. Senede bir havalimanı ihalesi oluyor, bu sene de ben aldım. Yurt dışından gelen arkadaşlar bu bavulları unutuyor ya da gümrüğe takılıyor" dedi.