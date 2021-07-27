Son dakika: İçişleri Bakanlığı resmen açıkladı! 1 terörist daha teslim oldu
GÜNDEM AA
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün Mardin'de teslim olan teröristin bu yıl ocak ayında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
İkna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 109'a yükseldi.