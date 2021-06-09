Son dakika: Ankara sele teslim! Su altında kalan caddelerde araçlar sürüklendi
Son dakika haberi... Ankara'nın Mamak ilçesinde yoğun sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. Başkentte caddeler su altında kalırken, araçlar da sürüklendi. Peki Ankara'da yağışlar ne kadar daha sürecek? İşte detaylar...
Başkent'te öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Aniden bastıran sağanak özellikle Mamak ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledti. İlçe merkezinde cadde ve sokaklar su altında kaldı.
Akdere Kutlu Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde sel oluştu. Sel nedeniyle caddede birçok araç sürüklenirken sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına almaya çalıştı. Sel nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı.
Vatandaşlar, yağmur sularından korunmak amacıyla güvenli yerlere sığınırken, çok sayıda araçta ise hasar meydana geldiği belirtildi. Sel nedeniyle caddede cöp konteynerleri de sürüklendi. İlçede Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan alt geçit de suyla kaplandı. Belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.
METEOROLOJİ UYARDI
Meteorolojiden aktarılan son dakika uyarısına göre, Ankara'da yarın da şiddetli sağanak yağış etkili olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçi alımı için son dakika açıklaması! 2021'de bekçi alımı olacak mı? Jandarma bekçi duyurusu yayımlandı mı?
- PKK'nın çukur eylemine katılan 5 kişi yakalandı
- Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Tam normalleşme ne zaman başlayacak?
- Tarih açıklandı! Hibe desteği ne zaman yatacak? 3 bin ve 5 bin TL esnafa hibe desteği ödemeleri ayın kaçında?
- Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 öğretmen atama tercihleri ne zaman?
- Son dakika: ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF yaz okulu olacak mı? Bütünleme sınavı...
- Babalar Günü hediyeleri ne alınabilir? En güzel ve anlamlı 2021 Babalar Günü hediyesi örnekleri
- Babalar Günü ne zaman, kaç gün kaldı? 2021 Babalar Günü ayın kaçında, hangi gün?
- Türkiye İtalya maçı bugün mü? EURO 2020 Türkiye İtalya milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- OGM işçi alımı başvuruları başladı mı? Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı şartları neler? Kadro dağılımı...
- Son dakika: Borç yapılandırma başvuru tarihi ne zaman? 2021 GİB vergi ve SGK borcu yapılandırma nasıl yapılır?
- 14 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yeni normalleşme kararları...