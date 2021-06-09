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Son dakika: Ankara sele teslim! Su altında kalan caddelerde araçlar sürüklendi

Son dakika haberi... 'nın ilçesinde yoğun sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. Başkentte caddeler su altında kalırken, araçlar da sürüklendi. Peki Ankara'da yağışlar ne kadar daha sürecek? İşte detaylar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.06.2021 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021
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Son dakika: Ankara sele teslim! Su altında kalan caddelerde araçlar sürüklendi

'nın ilçesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen selde otomobiller ve çöp konteynerleri sürüklendi, iş yerlerini su bastı.

Başkent'te öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Aniden bastıran sağanak özellikle Mamak ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledti. İlçe merkezinde cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Akdere Kutlu Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde sel oluştu. Sel nedeniyle caddede birçok araç sürüklenirken sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına almaya çalıştı. Sel nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı.

Vatandaşlar, yağmur sularından korunmak amacıyla güvenli yerlere sığınırken, çok sayıda araçta ise hasar meydana geldiği belirtildi. Sel nedeniyle caddede cöp konteynerleri de sürüklendi. İlçede Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan alt geçit de suyla kaplandı. Belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteorolojiden aktarılan son dakika uyarısına göre, Ankara'da yarın da şiddetli sağanak yağış etkili olacak.

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