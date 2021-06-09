Son dakika: Ankara sele teslim! Su altında kalan caddelerde araçlar sürüklendi

Akdere Kutlu Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde sel oluştu. Sel nedeniyle caddede birçok araç sürüklenirken sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına almaya çalıştı. Sel nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı.