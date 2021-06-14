Ankara'da yollar adeta havuza döndü! "Meteoroloji uyarı herhangi bir önlem alınmadı"

ŞAHİN: "CAN KAYBIMIZ YOK, ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Ankara Valisi Vasip Şahin, sağanağın yer yer sel ve su baskınlarına neden olduğunu söyledi.

Vasip Şahin, ilk bilgilere göre can kaybı yaşanmadığını belirterek, "Birkaç yerde iş yerlerine su baskını olduğu bilgisi var. İtfaiyemiz müdahale ediyor. Birkaç alt geçitte kalan araç ihbarı gelmişti, arkadaşlarımız onları da kurtardılar. Can kaybımız yok, çalışmalarımız sürüyor" dedi.