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Ankara'da yollar adeta havuza döndü! "Meteoroloji uyarı herhangi bir önlem alınmadı"

'da şiddetini artıran yağmur nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Havuza dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak yağış sonrasında birçok yerde su baskınları meydana geldi. Bazı noktalarda aralarında kamyonlarında olduğu araçlar su altına kaldı. Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan konuya ilişkin "Mal kaybını bir yana bırakın insanlarımızın hayati tehlikesi var. Görüntüler içler acısı. Sorumluları sorumluluk almaya davet ediyorum. Ankaralı hemşehrilerim bunları haketmiyor" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
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Ankara'da yollar adeta havuza döndü! Meteoroloji uyarı herhangi bir önlem alınmadı

'da akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış, kısa sürede kenti etkisi altına aldı. , ve ilçeleri en fazla etkilenen ilçeler arasında yer aldı. Yenimahalle'de bulunan İvedik ve de su altında kaldı.

Havuza dönen yollar, sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Çok sayıda araç sular altında kaldı. Trafikte aksamalara neden olan sağanak sonucu birçok yerde su baskınları meydana geldi.

ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI

Yenimahalle ilçesinde araçlar sel suları altında kaldı. İvedik, Ostim ve civarında yağış etkili oldu. Bazı noktalarda aralarında kamyonlarında olduğu araçlar su altına kaldı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞATTI

Çankaya'nın semtindeki yollarda biriken su trafikte zor anlar yaşattı. Kaldırım boyunu aşan su seviyesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

ŞAHİN: "CAN KAYBIMIZ YOK, ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Ankara Valisi , sağanağın yer yer sel ve su baskınlarına neden olduğunu söyledi.

Vasip Şahin, ilk bilgilere göre can kaybı yaşanmadığını belirterek, "Birkaç yerde iş yerlerine su baskını olduğu bilgisi var. İtfaiyemiz müdahale ediyor. Birkaç alt geçitte kalan araç ihbarı gelmişti, arkadaşlarımız onları da kurtardılar. Can kaybımız yok, çalışmalarımız sürüyor" dedi.

ÖZCAN: "SORUMLULARI SORUMLULUK ALMAYA DAVET EDİYORUM"

Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: "Mal kaybını bir yana bırakın insanlarımızın hayati tehlikesi var. Görüntüler içler acısı. Sorumluları sorumluluk almaya davet ediyorum. Ankaralı hemşehrilerim bunları haketmiyor."

YILDIZ: "ESNAFIMIZIN HER ŞART VE DURUMDA YANINDAYIZ!"

AK Parti Ankara Milletvekili : "Yenimahalle'deydik. İvedik-Çakırlar Batıkent Yolu üzerinde bir sel felaketi meydana geldi. Yenimahalle İlçe Başkanımız Sayın Abdulkadir Aydoğan ile sel felaketinin yaşandığı bölgedeki esnaflarımızı ziyaret ettik. Esnafımızın her şart ve durumda yanındayız!"

BAKIR: HERHANGİ BİR ÖNLEM ALINMIYOR YAZIK.."

Avukat Vahide Nur Bakır: "Daha iki gün evvel paylaşım yapılmıştı oysaki.. Hava durumu belli ve herhangi bir önlem alınmıyor yazık.."

ALGAN: ANKARA'DA YAPAY GÖLETLER OLUŞMAYA BAŞLADI..."

Musa Algan: "Beceriksiz Başkan Mansur Yavaş yüzünden Ankara'da yapay göletler oluşmaya başladı..."

ASKİ'NİN İHMALİ VATANDAŞLARI MAĞDUR ETMİŞTİ

Ankara'da 9 Haziran'da öğleden sonra başlayan sağanak özellikle Mamak ilçesinde maddi zarara neden olmuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) Mamak Akdere Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde yaptığı alt yapı çalışma alanına asfalt atmamasının vatandaşların mağdur olmasına neden olmuştu

İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda ile uyarı! İSTANBUL VE ANKARA DAHİL ÇOK SAYIDA İLE UYARI!

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