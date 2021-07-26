İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı Ömer Halisdemir'e dil uzattı! Hakaretini işte böyle savundu

"ÖMER HALİSDEMİR'İ TANIMIYORMUŞ"

Sarıtaşlı "2016 yılında darbe girişimi olduğundan beri yazılı ve görsel medyayı yakından takip ederek darbeyle ilgili her türlü haberi okudum. Bir sürü bilgi kirliliği olduğunu gördüğümden dolayı "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Halis Demir olduğunu biliyorsunuz dimi" şeklindeki yorumu yaptım. Semih Terzi isimli şahsı da tanımam Halis Demir isimli şahsı da tanımam. Yaptığım yorumdan dolayı pişmanlık duyup önce yapmış olduğum twit paylaşımımı sildim. Daha sonrada hesabımı kapattım. 24 yıldır aktif olarak siyaset yapıyorum, ilk defa böyle bir hata yaptım" dedi. Sarıtaşlı'nın polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Sarıtaşlı hakkında soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İYİ PARTİLİ UĞUR SONGÜL SARITAŞLI'NIN SKANDAL HALİSDEMİR SÖZLERİNE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ