İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı Ömer Halisdemir'e dil uzattı! Hakaretini işte böyle savundu
İYİ Parti yönetimindeki FETÖ'ye olan sevgi ve saygı kendini bir kez daha gösterdi. İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı, FETÖ'cü Semih Terzi'yi 15 Temmuz kalkışmasında vurarak darbe girişimini etkisiz hale getiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'e dil uzattı. Sarıtaşlı sosyal medya hesabından, hain Semih Terzi'yi övüp Ömer Halisdemir'e darbeci dedi. Gelen tepkiler üzerine attığı tweeti silip hesabını kapatan İP'li Sarıtaşlı kendini skandal sözlerle savundu. Sosyal medya kullanıcıları Sarıtaşlı'nın 15 Temmuz'un kahramanı Halisdemir'e ettiği hakarete karşı "Ömer Halisdemir vatandır ona dil uzatan vatan haini" diyerek tepki gösterdi.
Son dakika haberi... 15 Temmuz'un 5. yılında FETÖ'cü firari gazetecilerin oluşturduğu bir grup youtube üzerinden bir sözde belgesel ile yaptığı algı operasyonunda da hem 15 Temmuz direnişini hem de şehitlerimizi aynı dille darbecilikle suçlamış ve FETÖ'yü aklamaya çalışmışlardı.
İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı da FETÖ'cü darbeci Semih Terzi'ye sahip çıkıp, 'Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz di mi' diyerek sosyal medya hesabından skandala imza attı. Attığı tweetin ardından aldığı yoğun tepki üzerine önce paylaşımını silen Sarıtaşlı hemen ardından hesabını kapattı.
"BU AÇIKÇA SUÇ VE SUÇLUYU ÖVMEKTİR"
İYİ partili yöneticinin yaptığı paylaşım sonrasında tepkiler çığ gibi büyüdü. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Halisdemir'e yönelik skandal ifadelere tepki gösterdi. Özkaya paylaşımında: "Bu beyan açıkça suç ve suçluyu övmektir. TCK'nun 215.maddesine göre FETÖ'nün darbe suçunu ve terör örgütü yöneticiliği/üyeliği, darbe için insan öldürmek suçlarını övmektir. Umarım Cumhuriyet'in savcıları bu kişiye pervasızlığının hesabını sorar…" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada ise tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine, İYİ Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol; 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan astsubay Ömer Halisdemir'e "darbeci" diyen İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı'nın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.
YARGI HAREKETE GEÇTİ
Uğur Songül Sarıtaşlı paylaşımının ardından Tokat'ta Türk Ceza Kanunu'nun 215'nci maddesine göre suçu ve suçluyu övme suçundan gözaltına alındı. Sarıtaşlı Tokat Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi. SABAH'ın ulaştığı ifadede Sarıtaşlı 2015 yılında Twittter hesabını kendisinin açtığını, @aslanamca2021 rumuzlu hesabın twitine karşılık verdiği belirterek paylaşımı da kendisinin yaptığını söyledi.
"ÖMER HALİSDEMİR'İ TANIMIYORMUŞ"
Sarıtaşlı "2016 yılında darbe girişimi olduğundan beri yazılı ve görsel medyayı yakından takip ederek darbeyle ilgili her türlü haberi okudum. Bir sürü bilgi kirliliği olduğunu gördüğümden dolayı "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Halis Demir olduğunu biliyorsunuz dimi" şeklindeki yorumu yaptım. Semih Terzi isimli şahsı da tanımam Halis Demir isimli şahsı da tanımam. Yaptığım yorumdan dolayı pişmanlık duyup önce yapmış olduğum twit paylaşımımı sildim. Daha sonrada hesabımı kapattım. 24 yıldır aktif olarak siyaset yapıyorum, ilk defa böyle bir hata yaptım" dedi. Sarıtaşlı'nın polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Sarıtaşlı hakkında soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
İYİ PARTİLİ UĞUR SONGÜL SARITAŞLI'NIN SKANDAL HALİSDEMİR SÖZLERİNE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
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