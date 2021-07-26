Mehmet Kocadon CHP'yi topa tuttu: Muğla Belediyesi kaç yıldır Bodrum'a çivi bile çakmadı

Bodrum'un eski belediye başkanı Mehmet Kocadon sessizliğini GÜNAYDIN'a bozdu. CHP'ye hem küskün hem de kırgın olduğunu söyleyen Kocadon, "Ben hayatım boyunca kimsenin onuruyla, gururuyla oynamadım. Ama bana Kemal Kılıçdaroğlu söz verdiği halde başka bir ismi Bodrum Belediye Başkanı adayı gösterip sözünü tutmadı" dedi.

Mehmet Bey, 20 yıl Bodrum'da belediye başkanlığı yaptınız. Şimdi başkan değilsiniz ama Bodrum'la ilgili eleştirilerde sizin adınız hâlâ geçiyor...

Ben Bodrum'a hayatımı verdim desem yeridir. 20 yıl durmadan çalıştım. Bana büyük bir haksızlık yapılıyor. Böyle özel bir yarımadada bütün yetkilerin yerelde kalması için çok mücadele ettim. Tek başıma davalar açtım. Ama bütün yerelin yetkileri büyükşehir ve Ankara'da toplandı. Ben belediye başkanlığı görevi yaptığım sürece hiçbir yeri imara açmadım. İmara açılan yerlerin kimler tarafından açıldığı çok iyi araştırılsın. Ben sadece insanların yasal haklarını verdim. Zaten şu anki ilçe belediyelerinin imarla ilgili çok az yetkisi vardır. Hele Bodrum gibi doğal ve arkeolojik sit alanı olan bölgelerde imar yetkisi bakanlık, Anıtlar Kurulu ve büyükşehirdedir. Ben Bodrum'u marka haline getirmek için çok çalıştım. Özellikle eğitime, kültür-sanata, spora çok büyük yatırımlar yaptım. Bodrum uluslararası marka oldu. Bodrum bugün bu kadar ilgi görüyorsa bunda katkım yadsınamaz. Bodrum özel bir turizm merkezi, bunun yasal olarak da böyle bir statüye kavuşması gerektiğini birçok kere dile getirmiştim, hâlâ aynı noktadayım. Bodrum, belediye olarak Muğla'dan yönetilmeyecek kadar büyük bir yer.