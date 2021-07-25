İYİ Parti'de yöneticilik yapan Uğur Songül Sarıtaşlı 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir için "asıl darbeci" ifadesini kullandı: "Olsa olsa şeref yoksunudur"
İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı FETÖ'cü darbeci Semih Terzi'ye yaptığı sosyal medya paylaşımı ile sahip çıktı. Sarıtaşlı 15 Temmuz gecesi darbeci Semih Terzi'yi vurarak büyük bir kahramanlığa imza atan Ömer Halisdemir için "asıl darbeci" ifadesini kullandı. İYİ Partili Sarıtaş yaptığı paylaşıma sert tepkiler gelmesinin ardından paylaşımını sildi. AK Partili Ahmet Palabıyık konuya ilişkin yaptığı paylaşımda “Bu memlekette Ömer Halisdemir’e laf eden olsa olsa şeref yoksunudur” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı; FETÖ'cü darbeci Semih Terzi'ye sahip çıktı.
SKANDAL SÖZLER
Uğur Songül Sarıtaşlı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz di mi?" ifadelerini kullanarak 15 Temmuz darbecilerine destek oldu.
İYİ Partili Sarıtaşlı, Şehit Ömer Halisdemir'i suçladığı tweeti tepkiler sonrası sildi.
"BU MEMLEKETTE ÖMER HALISDEMIR'E LAF EDEN OLSA OLSA ŞEREF YOKSUNU"
Gazeteciler ve siyasiler; İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı'ya tepki gösterdi.
Gazeteci Nur Özkan Erbay: "Bakalım arkasından daha neler gelecek? Artık FETÖ gerçeğini ve tehlikesini anlamakta ve algılamakta direnenlere siyaset yolu kapatılmalı, gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı... Başka çare yok..."
Gazeteci Nedim Şener: "Bunu da mı yaptılar. FETÖ'cü darbeci Terzi'ye kahraman, Ömer Halisdemir'e darbeci demiş İP'li…"
Ahmet Palabıyık: "Bu memlekette Ömer Halisdemir'e laf eden olsa olsa şeref yoksunudur"
NE OLMUŞTU?
Astsubay Ömer Halisdemir, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştirmişti. Ömer Halisdemir, daha sonra darbeciler tarafından şehit edilmişti.
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