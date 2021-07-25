İYİ Parti'de yöneticilik yapan Uğur Songül Sarıtaşlı 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir için "asıl darbeci" ifadesini kullandı: "Olsa olsa şeref yoksunudur"



"BU MEMLEKETTE ÖMER HALISDEMIR'E LAF EDEN OLSA OLSA ŞEREF YOKSUNU"

Gazeteciler ve siyasiler; İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı'ya tepki gösterdi.

Gazeteci Nur Özkan Erbay: "Bakalım arkasından daha neler gelecek? Artık FETÖ gerçeğini ve tehlikesini anlamakta ve algılamakta direnenlere siyaset yolu kapatılmalı, gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı... Başka çare yok..."

Gazeteci Nedim Şener: "Bunu da mı yaptılar. FETÖ'cü darbeci Terzi'ye kahraman, Ömer Halisdemir'e darbeci demiş İP'li…"

Ahmet Palabıyık: "Bu memlekette Ömer Halisdemir'e laf eden olsa olsa şeref yoksunudur"