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Son dakika: MİT PKK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu Hakan Ateş'i etkisiz hale getirdi

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Giriş Tarihi: 26.07.2021 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021
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Son dakika: MİT PKK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu Hakan Ateş'i etkisiz hale getirdi

Son dakika haberleri... MİT'in operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" kod adlı terörist Hakan Ateş, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirildi.

MİT'in operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" kod adlı terörist Hakan Ateş, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirildi.

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