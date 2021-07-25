Şehit Ömer Halisdemir'e 'darbeci' diyen İYİ Partili Uğur Songül Sarıtaşlı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

"BU MEMLEKETTE ÖMER HALİSDEMİR'E LAF EDEN OLSA OLSA ŞEREF YOKSUNU"

Gazeteciler ve siyasiler; İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı'ya tepki gösterdi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya: "Bu beyan açıkça suç ve suçluyu övmektir. TCK'nun 215.maddesine göre FETÖ'nün darbe suçunu ve terör örgütü yöneticiliği/üyeliği, darbe için insan öldürmek suçlarını övmektir. Umarım Cumhuriyet'in savcıları bu kişiye pervasızlığının hesabını sorar…"



Gazeteci Nur Özkan Erbay: "Bakalım arkasından daha neler gelecek? Artık FETÖ gerçeğini ve tehlikesini anlamakta ve algılamakta direnenlere siyaset yolu kapatılmalı, gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı... Başka çare yok..."