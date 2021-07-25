Şehit Ömer Halisdemir'e 'darbeci' diyen İYİ Partili Uğur Songül Sarıtaşlı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
İYİ Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol yaptığı son dakika açıklamasında 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan astsubay Ömer Halisdemir’e “darbeci” diyen İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı’nın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Sağol açıklamasında “Bu çirkin paylaşımdan haberdar olduğumuz an itibarıyla bahse konu kişiyi kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiğimizi ve bundan sonrasını yüce Türk adaletine bıraktığımızı kamuoyuna duyururuz” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol; 15 Temmuz darbe girişiminde şehid olan astsubay Ömer Halisdemir'e "darbeci" diyen İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı'nın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.
KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
Ömer Sağol, "Bu çirkin paylaşımdan haberdar olduğumuz an itibarıyla bahse konu kişiyi kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiğimizi ve bundan sonrasını yüce Türk adaletine bıraktığımızı kamuoyuna duyururuz" ifadelerini kullandı.
Ömer Sağol, partisinin Tokat İl Başkanlığı'nın olağanüstü toplantıda olduğunu açıkladı. Ömer Sağol; Uğur Songül Sarıtaşlı'nın 22 Temmuz'da paylaşımda bulunduğu, 23 Temmuz tarihinde kendisini kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini söyledi.
İYİ PARTİ TOKAT İL BAŞKANI ÖMER SAĞOL'UN YAZILI AÇIKLAMASI ŞÖYLE:
"İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Uğur Songül Sarıtaşlı Twitter hesabında 15 Temmuz şehidimiz Ömer Halisdemir hakkında akıl ve vicdan sahibi hiçbir Türk vatandaşının kabul edemeyeceği, il teşkilatımızı ve bütün İYİ Parti camiasını derinden üzen çirkin paylaşımda bulunmuştur."
"Şehidimiz Ömer Halisdemir, Türk milletinin Anadolu coğrafyasındaki varoluş mücadelesinin milyonlarca şehidinden birisidir. Aynı zamanda şehidimiz Ömer Halisdemir Türk milletinin yiğit evlatlarının bundan böyle darbeye kanları ve canları pahasına müsaade etmeyeceğini gösteren öncü bir şehidimizdir."
"Bu topraklarda varlığımızı borçlu olduğumuz, şehitlerimize yönelik saygısızlığı asla ve kat'a kabul etmeyeceğimiz bilinmelidir. Bu çirkin paylaşımdan haberdar olduğumuz an itibarıyla bahse konu kişiyi kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiğimizi ve bundan sonrasını yüce Türk adaletine bıraktığımızı kamuoyuna duyururuz."
SARITAŞLI, DARBECİ SEMİH TERZİ'YE SAHİP ÇIKMIŞTI
İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı; FETÖ'cü darbeci Semih Terzi'ye sahip çıkmıştı.
Uğur Songül Sarıtaşlı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz di mi?" ifadelerini kullanarak 15 Temmuz darbecilerine destek olmuştu.
İYİ Partili Sarıtaşlı, Şehit Ömer Halisdemir'i suçladığı tweeti tepkiler sonrası sildi, sonra da hesabını kapattı.
"BU MEMLEKETTE ÖMER HALİSDEMİR'E LAF EDEN OLSA OLSA ŞEREF YOKSUNU"
Gazeteciler ve siyasiler; İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı'ya tepki gösterdi.
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya: "Bu beyan açıkça suç ve suçluyu övmektir. TCK'nun 215.maddesine göre FETÖ'nün darbe suçunu ve terör örgütü yöneticiliği/üyeliği, darbe için insan öldürmek suçlarını övmektir. Umarım Cumhuriyet'in savcıları bu kişiye pervasızlığının hesabını sorar…"
Gazeteci Nur Özkan Erbay: "Bakalım arkasından daha neler gelecek? Artık FETÖ gerçeğini ve tehlikesini anlamakta ve algılamakta direnenlere siyaset yolu kapatılmalı, gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı... Başka çare yok..."
Gazeteci Nedim Şener: "Bunu da mı yaptılar. FETÖ'cü darbeci Terzi'ye kahraman, Ömer Halisdemir'e darbeci demiş İP'li…"
Ahmet Palabıyık: "Bu memlekette Ömer Halisdemir'e laf eden olsa olsa şeref yoksunudur"
NE OLMUŞTU?
Astsubay Ömer Halisdemir, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştirmişti. Ömer Halisdemir, daha sonra darbeciler tarafından şehit edilmişti.
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