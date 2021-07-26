İBB'nin zorbalarına ittifak ortakları İYİ Parti sahip çıktı
CHP'li İBB'ye bağlı 2 cankurtaran Şile'de A Haber ekibine saldırdı. Suçlu olan ittifak arkadaşlarını savunmaya ilk koşan da İYİ Parti oldu. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, A Haber ekibine saldıran zorbaları savunmak için tüm gününü Şile Adliyesi'nde geçirdi.
Şile'de A Haber ekibine saldıran İBB'ye bağlı iki cankurtaran adliyeye sevk edildikten saatler sonra serbest bırakıldı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Twitter mesajında zorbalara sahip çıkmak için dün bütün gününü Şile Adliyesi'nde geçirdiğini gururla duyurdu.
Şile'da A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk'i darp eden İBB'ye bağlı cankurtaranlara İYİ Parti sahip çıktı.
İYİ Parti İstanbul milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve İYİ Parti Şile İlçe Başkanı Kamil Koç'un, saldırganlara destek olmak için Şile Adliyesi'ne gittiği öğrenildi.
Nuhoğlu, Twitter'dan "Şile'de bir günümüz adliyede geçti. Cankurtaranlara bir TV kanalındaki haksız suçlama, Şile emniyetindeki haksız uygulama ve iktidarın mesnetsiz tavrına tepki gösteren ilçe başkanımız Kamil Koç ve İYİ Parti teşkilatımızla destek olduk. Sonuçta arkadaşlarımız serbest bırakıldı" mesajını paylaştı.
İYİ Parti Şile İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Merve Uçar ise "Terör suçundan değil, cinayetten değil A Haber muhabirlerinin şikayeti üzerine başsavcılık talimatıyla bir gece gözaltında kaldıktan sonra adli kontrole ters kelepçeyle götürülen Atakan Çetiner'in yaşadığı bu haksız muamelenin takipçisi ve arkadaşımızın arkasındayız" diyerek algı mühendisliğine soyundu.
"BU SALDIRI, YAPANLARIN VE SUSANLARIN UTANÇ VESİKASI OLARAK AKILDA KALACAK"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk'ün, Şile sahilinde, haber takibi yaparken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı cankurtaranlar tarafından darp edilmesine tepki gösterdi.
Altun mesajında şunları söyledi:
A Haber ekibinin Şile'de haber takibi yaparken İBB çalışanları tarafından hakaret ve fiziksel saldırıya uğramalarını kınıyorum. Darp edilen kameraman Ayhan Arıtürk ve muhabir Çağdaş Evren Şenlik ile A Haber ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Görevinin başındaki habercilere yönelik şiddet, asla kabul edilemez. Bu vandallık aynı zamanda medya özgürlüğüne de bir saldırıdır. Basın özgürlüğünü dilinden düşürmeyenlerin, bu saldırıya seslerini çıkarmamaları onlar adına bir utanç vesikası olarak kalacaktır.
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