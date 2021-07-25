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Fırat Kalkanı bölgesinde hain saldırı! El Bab'da şehit olan 2 asker ile yaralılar Türkiye’ye getirildi

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 25.07.2021 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021
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Fırat Kalkanı bölgesinde hain saldırı! El Bab'da şehit olan 2 asker ile yaralılar Türkiye’ye getirildi

Son dakika haberi: Suriye’nin El Bab kenti Fırat Kalkanı bölgesinde bir kirpi aracına teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan 2 asker ile yaralanan 2 asker Türkiye’ye getirildi.

SON DAKİKA HABERİ: Suriye'nin El Bab kenti Fırat Kalkanı bölgesinde bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı. Saldırı sonrasında bölgedeki terör hedefleri ateş altına alınarak vuruldu. Çatışmaların ardından 2 şehidin naaşı Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Gaziantep Adlı Tıp Kurumuna gönderilirken, yaralı askerler Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Hastane ve çevresinde polis geniş güvenlik önlemi alırken, Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, Kilis Devlet Hastanesi'ne gelerek yaralı askerleri ziyaret etti.

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