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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan artan vaka sayılarına ilişkin yeni açıklama: Yakın günlerde...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.07.2021 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan artan vaka sayılarına ilişkin yeni açıklama: Yakın günlerde...

Son 24 saatte 12 bin 381 yeni vaka tespit edilmesi üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı mesajında "Yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. Aşı ve tedbirlerle yeniden mücadeleye dönelim" ifadeleriyle vatandaşları uyardı.Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı aşı ve tedbirlere yeniden dönülmesi gerektiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından artan vaka sayılarına ilişkin dikkat çekerek "Bugünkü vaka sayısı 12.381. Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki, yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. Aşı ve tedbirlerle yeniden mücadeleye dönelim" dedi.

SON 24 SAATTE 12.381 YENİ VAKA

Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 463 COVID-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 383 oldu.

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