İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Fransa'ya tepki: Yasa, İslam karşıtlığını meşrulaştırmaktadır

"YAKINDAN TAKİP ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Avrupa'da Müslümanlara yönelik saldırıların arttığı son dönemde İslam karşıtlığı ile mücadelede iş birliklerinin önem kazandığını belirten Altun, "Fransa Ulusal Meclisi'nde onaylanan yasayla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'un paylaşımı:

La France prétend se baser sur les principes de liberté, d'égalité et de fraternité.

Cependant elle accroît l'ingérence dans le mode de vie des minorités religieuses par le projet de loi "confortant le respect des principes de la République", voté à l'Assemblée nationale. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 24, 2021