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Delta, Alfa, Beta, Gamma derken İngiltere'den flaş açıklama: Yeni bir Covid-19 mutasyonu tespit edildi

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 24.07.2021 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021
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Delta, Alfa, Beta, Gamma derken İngiltere'den flaş açıklama: Yeni bir Covid-19 mutasyonu tespit edildi

2019 yılının Aralık ayında Çin'in Euhan kentinde ortaya çıktığı iddia edilen ve kısa süre içerisinde dünyayı esir alan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) mustasyonları ise insanları endişelendiriyor. Bugüne kadar ortaya çıkan ve DSÖ tarafından açıklanan Delta, Alfa, Beta, Gamma varyantlarına bir yenisi daha eklendi. İngiltere Halk Sağlığı Kurumu tarafında yapılan son dakika açıklamasında yeni bir Covid-19 mutasyonu tespit edildiği şu ana kadar 16 kişi görüldüğünün tespit edildiği duyuruldu.

SON DAKİKA HABERİ: İngiltere'de korona virüsün (Covid-19) yeni bir mutasyonu tespit edildiği ve yeni mutasyonun şu ana kadar 16 kişide görüldüğü belirtildi.

YENİ VARYANTIN KODU: B.A.621

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE), Covid-19 virüsüne ilişkin yeni bir mutasyonunun saptandığını ve şimdiye kadar 16 kişide tespit edildiğini belirtti. Sağlık yetkilileri, B.A.621 olarak bilinen yeni mutasyonun "ciddi hastalıklara neden olduğunu gösteren bir kanıt bulunmadığını" söylerken, mutasyon tespit edilen vakaların çoğunun "denizaşırı seyahatlerle bağlantılı" olduğunu açıkladı.

İngiltere Halk Sağlığı, mutasyonun daha iyi anlaşılması için laboratuvar testlerinin uygulandığını ve incelendiğini ifade etti.

YENİ MUTASYON 16 KİŞİDE GÖRÜLDÜ

İngiltere'nin 3 farklı bölgesinde tespit edilen yeni mutasyona ilişkin 10 vakanın Londra'da olduğu ve çoğunlukla 20 ila 29 yaşlarındaki kişilerde görüldüğü belirtildi. Vakalardan çoğunun yurtdışı seyahat bağlantıları olduğu belirtilirken, mutasyondan kaynaklanan ölüm kaydedilmediği aktarıldı.

VERİLER OCAK AYI SEVİYESİNDE

Öte yandan İngiltere İstatistik Ofisi, geçen hafta İngiltere'de her 75 kişiden 1'inde Covid-19 görüldüğünü açıkladı. Verilere göre, Ocak ayından bu yana kaydedilen en yüksek enfeksiyon seviyesine ulaşıldığı belirtildi. Ayrıca Delta varyantının Birleşik Krallık'ta en baskın tür olmaya devam ettiği ve geçen haftadan bu yana kaydedilen vakaların yüzde 99'unu oluşturduğu belirtildi.

Verilere göre, 21 Haziran ve 19 Temmuz tarihleri arasında Delta varyantı için pozitif test edenlerden bin 788 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bunların yüzde 54.3'ünün aşısız olduğu, yüzde 29.6'sının ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

Toplamda ise Delta varyantı sebebiyle 3 bin 692 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

"AŞI ÖLÜMDEN KORUYOR"

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı Müdürü Dr. Jenny Harries ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu en son hastaneye yatış verileri, aşılamanın bizi ciddi hastalık ve ölümden korumada ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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