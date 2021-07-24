Delta, Alfa, Beta, Gamma derken İngiltere'den flaş açıklama: Yeni bir Covid-19 mutasyonu tespit edildi
2019 yılının Aralık ayında Çin'in Euhan kentinde ortaya çıktığı iddia edilen ve kısa süre içerisinde dünyayı esir alan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) mustasyonları ise insanları endişelendiriyor. Bugüne kadar ortaya çıkan ve DSÖ tarafından açıklanan Delta, Alfa, Beta, Gamma varyantlarına bir yenisi daha eklendi. İngiltere Halk Sağlığı Kurumu tarafında yapılan son dakika açıklamasında yeni bir Covid-19 mutasyonu tespit edildiği şu ana kadar 16 kişi görüldüğünün tespit edildiği duyuruldu.
SON DAKİKA HABERİ: İngiltere'de korona virüsün (Covid-19) yeni bir mutasyonu tespit edildiği ve yeni mutasyonun şu ana kadar 16 kişide görüldüğü belirtildi.
YENİ VARYANTIN KODU: B.A.621
İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE), Covid-19 virüsüne ilişkin yeni bir mutasyonunun saptandığını ve şimdiye kadar 16 kişide tespit edildiğini belirtti. Sağlık yetkilileri, B.A.621 olarak bilinen yeni mutasyonun "ciddi hastalıklara neden olduğunu gösteren bir kanıt bulunmadığını" söylerken, mutasyon tespit edilen vakaların çoğunun "denizaşırı seyahatlerle bağlantılı" olduğunu açıkladı.
İngiltere Halk Sağlığı, mutasyonun daha iyi anlaşılması için laboratuvar testlerinin uygulandığını ve incelendiğini ifade etti.
YENİ MUTASYON 16 KİŞİDE GÖRÜLDÜ
İngiltere'nin 3 farklı bölgesinde tespit edilen yeni mutasyona ilişkin 10 vakanın Londra'da olduğu ve çoğunlukla 20 ila 29 yaşlarındaki kişilerde görüldüğü belirtildi. Vakalardan çoğunun yurtdışı seyahat bağlantıları olduğu belirtilirken, mutasyondan kaynaklanan ölüm kaydedilmediği aktarıldı.
VERİLER OCAK AYI SEVİYESİNDE
Öte yandan İngiltere İstatistik Ofisi, geçen hafta İngiltere'de her 75 kişiden 1'inde Covid-19 görüldüğünü açıkladı. Verilere göre, Ocak ayından bu yana kaydedilen en yüksek enfeksiyon seviyesine ulaşıldığı belirtildi. Ayrıca Delta varyantının Birleşik Krallık'ta en baskın tür olmaya devam ettiği ve geçen haftadan bu yana kaydedilen vakaların yüzde 99'unu oluşturduğu belirtildi.
Verilere göre, 21 Haziran ve 19 Temmuz tarihleri arasında Delta varyantı için pozitif test edenlerden bin 788 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bunların yüzde 54.3'ünün aşısız olduğu, yüzde 29.6'sının ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.
Toplamda ise Delta varyantı sebebiyle 3 bin 692 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
"AŞI ÖLÜMDEN KORUYOR"
Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı Müdürü Dr. Jenny Harries ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu en son hastaneye yatış verileri, aşılamanın bizi ciddi hastalık ve ölümden korumada ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB son dakika: Ehliyet sınavları ertelendi mi? 25 Temmuz Pazar günü ehliyet sınavı yapılacak mı?
- AÖL ek sınav ne zaman? 2021 4. dönem açık lise telafi sınavı ne zaman yapılacak? Online mı, yüz yüze mi?
- MEBBİS takvimi: İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen il içi tayin sonuçları nereden öğrenilir?
- Diyanet 2022 takvimi: 2022'de kaç gün tatil yapılacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Kandil günleri...
- Bakan Ziya Selçuk açıkladı! Yüz yüze eğitim olacak mı? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak?
- Ve açıklandı! Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen 2021 İOKBS sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek?
- KPSS Lisans ne zaman? 2021 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?
- Lise tercih sonuçları için kritik hafta! 2021 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi!
- Acil durum uyarısı nedir? iPhone Test Alert Notification "Evde kal Türkiye" bildirimi ne anlama geliyor?
- Galatasaray PSV maçı ne zaman? 2021 GS PSV rövanş maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu...
- Bayram tatili ne zaman bitiyor? 2021 Kurban Bayramı tatili son gün ne zaman, hangi gün? Resmi açıklama!
- ŞOK hafta sonu indirimlerinde kaçırılmayacak fırsatlar! 24 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?