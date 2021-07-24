CHP'li İBB'den ecdadımıza düşmanlık! Restorasyon yapılan Hamidiye Çeşmesi’nde Abdülhamid Han’ın tuğrası silindi

Bu uygulamaya tepki gösteren Osmanoğlu, şunları kaydetti:

"Bunun adı barbarlıktır, bunun adı vandallıktır, bunun adı ecdadımıza ve tarihimize düşmanlıktır. Yetkililerden bunun hesabının kanun nezdinde ağır bir şekilde sorulmasını kamuoyu ve Osmanoğlu ailesi adına talep ediyorum. Sizin gücünüz ancak taşlardan dedemin tuğrasını silmeye yeter, bu necip milletin yüreğinden dedemin sevgisini silmeye asla ve kat'a yetmez."