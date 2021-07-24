CHP'li İBB genişletme bahanesiyle Kartal'da ağaçları kesti! 2 aydır tek çivi dahi çakmadı

"PARK İÇİNDEKİ AĞAÇLARI ODUN YAPTI"

Park içinde bulunan çay ocaklarına gelen ve gözlerine inanamayan vatandaşlar İBB'nin ağaç katliamına ise tepki gösterdi. 2013 yılında gezi kalkışmasında bulunanların Kartal'daki ağaç katliamını görmezlikten geldiğini dile getiren vatandaşlar, "Yeşil alanlar ağaç ve bitki çeşitleri dikilmek üzere yapılır. Ama bunun tam tersi İBB Kartal'daki bu parkın içine ağaç dikimini sürdüreceği yerde mevcut ağaçları kesti. Bu ağaçları kesmek yazık ve günah değil midir? Belediyelerin görevi ağacı kesmek midir? Kartal'ın akciğerlerini yok ettiler. İBB park içindeki ağaçları odun yaptı" dedi.

2 AYDIR TEK ÇİVİ DAHİ ÇAKILMADI



İBB yönetimi Mayıs ayında yapımına başladığı parka 2 aydır tek çivi dahi çakmadığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, park yapım işini alan firma İBB'den para alamayınca işi bıraktı. İBB'nin ise Ağustos ayında parkın yapımı için yeni bir ihale ile yeniden başlaması öngörülürken park yapım işi ise sadece 40 yıllık ağaçların kesilmesi ile kaldı.