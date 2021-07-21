Büyükada'da defin yeri kalmadı! CHP'li İBB'den skandal çözüm: Kaçak mezarlık

MEZARLIKLARDA YER KALMADI

Her geçen gün aldığı göç nedeniyle nüfus artışının yaşandığı Büyükada'nın Tepeköy mevkinde iki adet Müslüman mezarlığı bulunuyor. Ancak yoğun defin işlemleri nedeniyle iki mezarlıkta da tek bir cenazelik bile yer kalmadı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tüm başvurulara rağmen yaklaşık bir yıldır Büyükada'da yeni bir mezarlık alanı tahsisini gerçekleştiremedi.