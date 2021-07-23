Son dakika: Başkan Erdoğan'a suikast girişiminin detayları ortaya çıktı: FETÖ elebaşına onaylatılmış





TUNCAY OPÇİN TWİTTER PAYLAŞIMI İLE DEŞİFRE ETTİ

Gerekçeli kararda, suikast girişiminin, darbe gecesi Akıncı üssünden ve sivil imamlar tarafından yönetildiği belirtilerek, "Adil Öksüz ile Kemal Batmaz darbe planlarını onaylatmak için, 11 Temmuz'da ABD'ye gidip onaylatıp 13 Temmuz günü ABD'den döndükleri gün örgütün firari tetikçilerinden ve ABD'de olduğu bilinen Tuncay Opçin'in paylaşımı dikkat çekicidir. Tuncay Opçin, 15 Temmuz 2016 tarihinde bir Twitter paylaşımında 'yatakta basacaklar, şafakta asacaklar' şeklinde bir paylaşımda bulunmak sureti ile bir şekilde örgüt liderinin onayladığı suikast planlamasını deşifre etmiştir" denildi.

'CUMHURBAŞKANININ YERİNİN TESPİTİNDE GÜÇLÜK YAŞANDI'

Deliller arasında Genelkurmay Çatı dosyasında dinlenen bir tanığın ifadelerine yer verilen gerekçeli kararda, şu bilgiler yer aldı:

"Dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza suikast eyleminin operasyonel tüm ayrıntılarının Adil Öksüz'ün onayına sunulduğu, Adil Öksüz'ün de bu planlamayı ABD seyahatinde örgüt liderine onaylattığı anlaşılmaktadır. 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanımızın tam olarak yerinin tespitinde güçlük yaşandığı görülmektedir. Cumhurbaşkanımıza suikaste gidecek SAT, MAT, Özel Kuvvet timlerinin Çiğli üssünde toplanıp hazırlık yaptığı saatlerde operasyonu yöneten Gökhan Şahin Sönmezateş, Ali Pehlivan ve Veli Bilgin'i arayarak, Cumhurbaşkanının misafirhanesinin bulunduğu Okluk Koyu'nun koordinatlarını istemiştir. Aynı gün öğlen saatlerinde Akıncı üssünden Cumhurbaşkanının kaldığı otelin resepsiyonu aranarak orada olup olmadığı sorulmuş, yine Sahil Güvenlik Komutanı Hakan Üstem de Marmaris Bot Komutanlığı'nı arayıp Cumhurbaşkanının misafirhaneye gelip gelmediği sorulmuştur. Cumhurbaşkanının nerede olduğu tam olarak tespit edilemeyince, Akıncı üssünden 2 uçak kaldırılarak Cumhurbaşkanımızın uçağı havadan aranmış, ancak uçağa ulaşılamamıştır. Cumhurbaşkanımızın uçağını aramaya çıkan F16'ların Akıncı üssüne döndükleri saat 01.37'ye tekabül etmektedir. Bu saat itibariyle suikast timi harekete geçmeye hazır bir şekilde yaklaşık 1 saati aşkın bir süredir Çiğli üssünde, Akıncı üssünden gelecek talimatı beklemektedir. Akıncı üssünden saat 02.00 civarında olay tarihinde Akıncı üssünde bulunan özel kuvvetçi Albay Osman Kılıç operasyonu sahada yönetecek Yarbay Şükrü Seymen'e gönderdiği mesajla operasyonun iptal edildiğini bildirir. Ancak aynı kişi 15 dakika sonra operasyonun devam kararını iletir. Bunun üzerine Cumhurbaşkanımıza suikast timine katılacak timler helikopterle havalanırlar. Helikopterler havalanmadan önceki saatlerde Gökhan Şahin Sönmezateş de sabit telefondan üs komutanının odasında birileri ile Akıncı üs komutanının odasında birileriyle sürekli görüşmektedir. Sanık Sönmezateş savunmasında kimlerle görüştüğünü ifade etmemiş ise de sanık ve tanık anlatımlarında odada bulunan kişiler Çiğli üs komutanı olan ve olay gecesinde Akıncı üssünde bulunan Tümgeneral Kubilay Selçuk, Akıncı üs komutanı Hakan Evrim ve Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı olup da olay tarihinde Akıncı üssünde bulunan Tuğgeneral Ömer Faruk Harmancıktır."