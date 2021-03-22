EŞİ DE ORDUYA SIZDIRILMIŞ

Anayasayı i̇hlal, Cumhurbaşkanına suikast ve 2 kez yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, nitelikli kasten yaralama suçundan 6 yıl, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 18 yıl hapis cezası alan Köse'nin eşinin de orduya sızdırılan isimlerden olduğu ortaya çıktı.