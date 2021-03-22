22 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan eski bordo bereli üsteğmen Murat Köse eşiyle birlikte orduya sızmış

Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan eski bordo bereli üsteğmen Murat Köse eşiyle birlikte orduya sızmış

'da Başkan  Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan eski bordo bereli üsteğmen Murat Köse'nin eşi Dilek Köse'nin de (FETÖ) tarafından orduya sızdırılan isimlerden olduğu ortaya çıktı. Ankesör soruşturmasında aranan teğmen Murat Köse, saklandığı gaybubet evine yapılan operasyonla yakalandı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
ABONE OL
Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan eski bordo bereli üsteğmen Murat Köse eşiyle birlikte orduya sızmış

FETÖ'nün hain darbe girişimi gecesi 'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan 'nda görevli eski üsteğmen Murat Köse, suikast timinden kaçtıktan 15 gün sonra yakalanmıştı. Konuyla ve kritik isim Murat Köse ile ilgili ortaya çıkan ayrıtılar şoke etti. Köse'nin orduya katalogdan evlendiği eşiyle birlikte sızdığı belirlendi!

EŞİ DE ORDUYA SIZDIRILMIŞ

Anayasayı i̇hlal, suikast ve 2 kez yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, nitelikli kasten yaralama suçundan 6 yıl, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 18 yıl hapis cezası alan Köse'nin eşinin de orduya sızdırılan isimlerden olduğu ortaya çıktı.

KATALOG EVLİLİĞİ YAPMIŞ

FETÖ üyesi eski askerin eşi Dilek Köse'nin de orduya sızdırılan isimlerden olduğu belirlendi.

ARAMA KARARI ÇIKARILDI VE DÜĞMEYE BASILDI

Örgüt üyelerinin tespitine yönelik yürütülen ankesör soruşturmasında Dilek Köse'nin örgütün sivil imamlarıyla irtibat kuran isimlerden olduğunun ortaya çıkmasının ardından Köse hakkında arama kararı çıkartıldı.

'nde teğmen olarak görev yaparken 6 Ocak 2017'de ihraç edilen Köse'nin Ankara'da saklandığını belirleyen ekipleri harekete geçti.

Suikast timinin arama görüntülerinden...

GAYBUBET EVİNDEN ÇIKTI!

FETÖ'nün gaybubet ve mahrem yapıya ait evlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Dilek Köse'nin Etimesgut'ta saklandığı ev tespit edildi.

Yalova'da yaşayan kardeşi adına emlakçı aracılığıyla kiralanan evde kalan Dilek Köse eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Örgüt aracılığıyla katalog evliliği yaptığı öne sürülen Köse'nin ankesör aracılığıyla örgütün sivil imamlarıyla görüşen isimler olduğu belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA