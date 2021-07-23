Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kısıtlamalar geri gelecek mi? Türkiye'de son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vaka sayılarının iki haftada iki katına çıktığını açıkladı. Türkiye'de dünkü tabloya göre, 9 bin 586 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti. Vaka artışı sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi. Peki, 26 Temmuz Pazartesi günü toplantı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kısıtlamalar geri gelecek mi? İşte haberin detayları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Son toplantı 12 Temmuz'da gerçekleştirilmişti. Salgına ilişkin son gelişmelerin görüşüleceği kritik toplantının 26 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilmesi bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?

Kısıtlamaların geri gelip gelmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda detayların görüşülmesi bekleniyor.