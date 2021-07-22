İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki köşe yazılarına ilişkin kınama: Yalan haberden bir türlü vazgeçemiyor

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NI HEDEF ALDI

Fatih Altaylı köşe yazısında ayrıca "Ama muhtemelen bu konuda hiçbir şey yapılmayacak, Cumhurbaşkanı'nın böyle bir görüntüsünün yayınlandığından haberi dahi olmayacaktır." diyerek İletişim Başkanlığı hedef almıştı.