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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki köşe yazılarına ilişkin kınama: Yalan haberden bir türlü vazgeçemiyor

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.07.2021 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki köşe yazılarına ilişkin kınama: Yalan haberden bir türlü vazgeçemiyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın bugünkü köşe yazılarına ilişkin bir kınama açıklamasında bulundu. Yalan haber ve karalamalara yönelik mücadelelerinin sürdüğünü belirten Fahrettin Altun, Habertürk'ün dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmediğini ifade etti. Altun ayrıca "Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. HABERTÜRKÜ KINIYORUZ!" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın kaleme aldığı "O görüntüyü yayına kim verdi" ve "Cumhurbaşkanlığı: Canlı yayındı" isimli köşe yazılarına tepki gösterdi.

HABERTÜRK'Ü KINIYORUZ

Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yalan haber, karalama ve dezenformasyon ile mücadelemiz sürüyor. Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor. Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. HABERTÜRKÜ KINIYORUZ!" ifadelerini kullandı.

FATİH ALTAYLI'DAN ALGI OPERASYONU

Fatih Altaylı köşe yazısında algı operasyonu yaparak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın AK Parti teşkilatları ile bayramlaşma mesajına ilişkin video hakkında Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı suçlamıştı. Başkan Erdoğan'ın yakın çevresindeki kişilerin Başkan Erdoğan'ı küçük duruma düşürmeye çalıştığını söyleyen Fatih Altaylı, Erdoğan'ın zayıf gösterilmeye çalışıldığını ifade etmişti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NI HEDEF ALDI

Fatih Altaylı köşe yazısında ayrıca "Ama muhtemelen bu konuda hiçbir şey yapılmayacak, Cumhurbaşkanı'nın böyle bir görüntüsünün yayınlandığından haberi dahi olmayacaktır." diyerek İletişim Başkanlığı hedef almıştı.

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