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İletişim Başkanlığı'ndan Habertürk'e yönelik bir açıklama daha: Özür bekliyoruz

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Giriş: 23.07.2021 01:54
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın bugünkü köşe yazılarına ilişkin bir kınama açıklamasında bulundu. Yalan haber ve karalamalara yönelik mücadelelerinin sürdüğünü belirten Fahrettin Altun, Habertürk'ün dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmediğini ifade etti. Altun ayrıca "Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. HABERTÜRKÜ KINIYORUZ!" ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanlığı'ndan Habertürk'e yönelik bir açıklama daha: Özür bekliyoruz
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