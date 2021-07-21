FETÖ'nün kurban dolandırıcılığını MİT imamı anlattı
Hain silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nın mahrem hizmetler yapılanmasında görev alan MİT mahrem imamı Erkan Irmak, çektiği video ile örgütün 100 dolar himmet toplandığını bu paranın 25 doları ile Afrika'da kurban kesildiğinin belirttiğini, fakat geriye kalan para ile ne yapıldığını yalnızca yetkili imamların bildiğini söyledi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) MİT mahrem imamı Erkan Irmak, kayda aldığı video ile örgütün maddi kaynaklarını gün yüzüne çıkardı. Irmak, kurban bayramından önce örgüt üyelerinden para toplandığını fakat toplanan paraların yalnızca % 30'u ile kurban kesimi yapıldığını, kalan parayla ne yapıldığını sorumlu imamların bildiğini kaydetti.
''HİMMET BEDELİ OLARAK 1OO DOLAR OLARAK BELİRLENİYORDU ANCAK 30 DOLAR ÜZERİNDEN KESİM YAPILIYORDU''
Mahrem imam Erkan Irmak, kurban bayramı öncesinde himmetlerin bedelinin 100 dolar olarak belirlendiğini ancak 30 dolar üzerinden kesim yapıldığını söyleyerek, "Küçükbaş hisse için 100 dolar toplanıyordu.
GERİYE KALAN DOLARIN NEREYE GİTTİĞİ BİLİNMİYOR
Kurban bayramı birkaç gün öncesi ve sonrasında Afrika'nın çok değişik farklı ülkelerinde bu kurbanlar 25-30 dolar üzerinden kestiriliyordu. Geriye kalan 70-75 doların nereye kime harcandığını bilen yetkili imamlardan başkası yok. Yüzbinlerce kurbanın topladığını düşününce çok ciddi bir miktar yapıyor.
Türkiye içerisinde kesilen kurbanlar Güneydoğu'daki yoksul halka dağıtılıyor ve örgütün evlerine dağıtmak üzere saklandığı söyleniyordu ama bizzat gördüğüm kadarıyla kurbanlıklar tadımlık denecek şekilde yıl içerisinde dağıtılıyor" dedi.
ADAK, AKİKALARIN PARALARININ ALIP KESMEMİŞLER!
Irmak, adak, akikaların paralarının alındığını ancak kesimin de yapılmadığını söyledi.
Türkiye'de kesilen kurbanların nereye gönderildiğini veya satılıp satılmadığını bilmediğini dile getiren Irmak, "Kurban mesulü diye adlandırılan şahıs, 'Özellikle vacip olanları keselim, geriye verilen akikadır, adaktır bu tip olanlar kesilmese de olur.
Allah onların niyetlerine göre inşallah kabul eder' diye geçiştiriyordu. Kesilmeyen kurbanların paralarını da yetkili imamlardan başka bilen yok. Bu paraların örgütün içinde bir şekilde kullanıldığını düşünüyorum" diye konuştu.
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