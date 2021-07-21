FETÖ'nün kurban dolandırıcılığını MİT imamı anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) MİT mahrem imamı Erkan Irmak, kayda aldığı video ile örgütün maddi kaynaklarını gün yüzüne çıkardı. Irmak, kurban bayramından önce örgüt üyelerinden para toplandığını fakat toplanan paraların yalnızca % 30'u ile kurban kesimi yapıldığını, kalan parayla ne yapıldığını sorumlu imamların bildiğini kaydetti.

''HİMMET BEDELİ OLARAK 1OO DOLAR OLARAK BELİRLENİYORDU ANCAK 30 DOLAR ÜZERİNDEN KESİM YAPILIYORDU''

Mahrem imam Erkan Irmak, kurban bayramı öncesinde himmetlerin bedelinin 100 dolar olarak belirlendiğini ancak 30 dolar üzerinden kesim yapıldığını söyleyerek, "Küçükbaş hisse için 100 dolar toplanıyordu.