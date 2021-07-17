HDP İzmir binasına saldırıda FETÖ izi tespit edildi!
Muğla Marmaris'te HDP'nin ilçe binasına pompalı tüfekle saldıran Adnan Temel A. ile azmettirici olduğu ileri sürülen Ensar A.'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ensar A.'nın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Deniz Harp Okulu Komutanlığı'ndan ilişiği kesilen öğrencilerden olduğu ve FETÖ'nün 'mahrem imam'ları ile ankesörlü telefon görüşmeleri yaptığı da ortaya çıktı.
Marmaris'te, HDP ilçe binasına silahla saldıran A.T.D. ile azmettirici olan şüpheli E.A.'nın olduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Marmaris'te saat HDP İlçe Binasına pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunan A.T.D. ile olayı azmettiricisi olduğu ileri sürülen E.A.'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile koordineli şekilde hareket eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının azmettiricisi olduğundan şüphelenilen Ensar A., ile birlikte 3 şüphe gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
FETÖ'CÜ İMAMLARLA GÖRÜŞMÜŞ
Ensar A.'nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Deniz Harp Okulu Komutanlığı'ndan ilişiği kesilen öğrencilerden olduğu ve FETÖ'nün mahrem imamları ile çok sayıda ankesör telefon görüşmesinin bulunduğu da ortaya çıktı.
Marmaris'te 14 Temmuz günü sabah saatlerinde HDP ilçe binasına silahla saldırı girişiminde bulunuldu. Eylemi gerçekleştiren şüpheli A.T.D. olay yerinde silahıyla birlikle gözaltına alındı.
2018'DE DE SALDIRMIŞTI PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR
Şüpheli A.T.D.'nin, 2018 yılında da HDP Marmaris İlçe Binasına saldırdığı öğrenildi. A.T.D.'ye, binanın camını kırdığından dolayı 'mala zarar verme' suçundan işlem yapılmıştı. A.T.D'nin, psikolojik tedavi gördüğü, bu nedenle ilaç kullandığı, her ay İstanbul'a psikolog görüşmesine gittiği öğrenildi
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