HDP İzmir binasına saldırıda FETÖ izi tespit edildi!

Marmaris'te, HDP ilçe binasına silahla saldıran A.T.D. ile azmettirici olan şüpheli E.A.'nın olduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Marmaris'te saat HDP İlçe Binasına pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunan A.T.D. ile olayı azmettiricisi olduğu ileri sürülen E.A.'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile koordineli şekilde hareket eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının azmettiricisi olduğundan şüphelenilen Ensar A., ile birlikte 3 şüphe gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.