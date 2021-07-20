CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilde! Gecelik fiyatı 22 bin TL

CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra Bodrum tatili ile gündem olmuştu.

İstanbul'da yaşanan sel felaketi sırasında Bodrum'da olan İmamoğlu, İstanbul'a gelip tekrar Bodrum tatiline kaldığı yerden devam edince tepki çekmişti.

İmamoğlu, bu kez bayram tatili için eşi Dilek İmamoğlu ile Bodrum'daydı. İkili, gecelik fiyatı 22 bin liraya kadar çıkan Demirciköy'deki Amanruya isimli oteldeydi.

Sahildeki locaya geçen İmamoğlu, gölgede oturmayı tercih etti. Daha sonra eşinin koruyucu krem sürdüğü Ekrem İmamoğlu, denize girerek serinledi.

BODRUM'DA EVLERİ VAR

Ortakent ve Gümüşlük'te iki adet evi bulunan Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'yla birlikte otel tatilini tercih etti.