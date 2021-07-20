Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kurban Bayramı'nı kutladı. Emine Erdoğan, "Kurban ile Allah'a en çok yakınlaştığımız bu mübarek bayramın, insanlık ailesinin dayanışmasını çoğaltmasını diliyorum" dedi.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayramlar manevi dünyamızın engin denizleridir. Hissettirdikleri, kulluk bilincimizi tazeleyip yeni başlangıçlar yapma vesilesidir. Kurban ile Allah'a en çok yakınlaştığımız bu mübarek bayramın, insanlık ailesinin dayanışmasını çoğaltmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Bayramlar, manevi dünyamızın engin denizleridir. Hissettirdikleri, kulluk bilincimizi tazeleyip, yeni başlangıçlar yapma vesilesidir.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 20, 2021
Kurban ile, Allah'a en çok yakınlaştığımız bu mübarek bayramın, insanlık ailesinin dayanışmasını çoğaltmasını diliyorum. #KurbanBayramı