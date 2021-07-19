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Son dakika | Devlet Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.07.2021
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Son dakika | Devlet Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı öncesi Türk-İslam aleminin bayramını kutladı. Bahçeli kutlama mesajında "Türk-İslam aleminin bayramını candan kutluyorum." dedi.

Son dakika haberine göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı öncesi bir mesaj paylaştı. Bahçeli, "Türk-İslam aleminin bayramını candan kutluyorum." dedi.

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