Başkan Erdoğan'ın tarihi KKTC ziyareti öncesi Rum tarafından iftira! Gerilim istiyorlar

OLMAYAN BİR OLAYIN SENARYOYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Komutanlık açıklamasında, "Bu faaliyet sırasında Türk gemileri kendi karasularından çıkmamış herhangi bir ateş de açmamıştır. Bu haber, her zaman olduğu gibi Rum tarafınca olmayan bir olayın, senaryoya dönüştürülmesidir. Propaganda maksatlı bir haber olarak hafızalarda yer alacaktır" denildi.