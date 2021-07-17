Başkan Erdoğan'ın tarihi KKTC ziyareti öncesi Rum tarafından iftira! Gerilim istiyorlar
Başkan Erdoğan 20 Temmuz'da KKTC'ye tarihi bir ziyaret gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesi panikleyen Yunan medyasında atılan manşetler, Güney Kıbrıs'ta yaşanan telaşı gözler önüne serdi. Türkiye'nin attığı her adıma provakasyonla karşılık veren Rum tarafından gerilimi tırmandıracak yeni bir hamle daha geldi. KKTC sahil güvenlik gemileri Güzelyurt açıklarında Türk sularını ihlal eden bir Rum karakol teknesini uzaklaştırdı. Rumlar ise "Türkler uyarı ateşi açtı" diyerek hem iftirada bulundu hem de Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi gerilim artırmayı hedefledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Salı günü KKTC'de olacak. Erdoğan Kuzey Kıbırs Türk Cumhuriyeti'nde bir müjde de verecek. Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Rumlar ise provokasyon peşinde.
"TÜRKLER UYARI ATEŞİ AÇTI" YALANI
Kıbrıs Rum Savunma Bakanlığı, "Türk gemileri 4 kez uyarı ateşi açtı" iddiasında bulunurken KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GGK), ateş açıldığı iddialarına, "Her zamanki yalan senaryo" cevabı verdi.
MÜLTECİ TEKNESİ İHBARI
GGK'dan yapılan açıklamaya göre, Rum sınırı yakınındaki Güzelyurt açıklarında yasadışı mülteci teknesi ihbarı alan iki sahil güvenlik gemisi dün sabaha karşı 03.30 sıralarında Türk karasularına giren bir tekneyi takibe başladı. Türk gemilerini gören gemi, KKTC sınırı yakınındaki Rumların Pirgo köyü balıkçı barınağına kaçtı.
OLMAYAN BİR OLAYIN SENARYOYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Komutanlık açıklamasında, "Bu faaliyet sırasında Türk gemileri kendi karasularından çıkmamış herhangi bir ateş de açmamıştır. Bu haber, her zaman olduğu gibi Rum tarafınca olmayan bir olayın, senaryoya dönüştürülmesidir. Propaganda maksatlı bir haber olarak hafızalarda yer alacaktır" denildi.
ERDOĞAN ÖNCESİ PROVOKASYON
Rumların 'ateş açtılar' iddiası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 47'nci yıldönümü törenlerine katılmak üzere KKTC'ye yapacağı ziyaret öncesine denk geldi. Rumlar, KKTC'de Kıbrıs'la ilgili önemli açıklamalar yapması beklenen Erdoğan'ın ziyaretinde bir dizi protesto eylemi planlıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazı sonrasında yaptığı açıklamada "Pazartesi günü KKTC'ye ziyaretimiz var. Birinci gün KKTC parlamentoda milletvekillerine bir hitabımız olacak. Kuzey Kıbrıs'a müjdesini orada vermek istiyorum. Salı günü yine KKTC'de malum her yıl yaptığımız törenleriniz var. Merasimlerimizde gerek adaya gerekse tüm dünyaya mesajlarımız olacak." ifadelerini kullanmıştı.
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