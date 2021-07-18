18 Temmuz 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Çiftlik Bank soyguncusu Mehmet Aydın'ın paralarına el kondu! 10 milyon dolara ne oldu?

Çiftlik Bank soyguncusu Mehmet Aydın'ın paralarına el kondu! 10 milyon dolara ne oldu?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.07.2021
ABONE OL
Çiftlik Bank soyguncusu Mehmet Aydın'ın paralarına el kondu! 10 milyon dolara ne oldu?

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank üzerinden yaptığı vurgunun detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Kara para akladığı tespit edilen ve dolandırıcılık suçundan aranan Mehmet Aydın'ın 10 milyon dolarına Uruguay polisi tarafından el konduğu ortaya çıktı. Mal varlığını da kaybeden Mehmet Aydın'ın 1 ay sokakta kaldığı belirtildi.

Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'a ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Tosuncuk lakabıyla bilinen Mehmet Aydın'ın üzerine kayıtlı 10 milyon dolar ve lüks araçlara Uruguay devletinin el koyduğu öğrenildi.

KARA PARA AKLADIĞI TESPİT EDİLDİ

Uruguay polisi ilk olarak Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ağabeyi Fatih Aydın'ın lüks yaşantısından şüphelenerek uyuşturucu ticareti yaptıklarına ilişkin soruşturma başlattı. Ancak kara para akladıklarını tespit etti.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen Uruguay polisi, Aydın'ın üzerine kayıtlı 10 milyon dolar ile lüks araçlar, yat ve malikâneye el koydu.

SON BİR AYINI SOKAKTA GEÇİRDİ

Ardından Aydın kardeşler serbest bırakıldı ve Brezilya'ya kaçtı. Daha sonra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Uruguay'a dosya gönderdi. Aydın kardeşlerin yakalanması istendi.

Kısa sürede kaldığı yer belirlenen Mehmet Aydın'ın kaçacak yeri kalmadı. Son bir ayını sokakta kalarak geçiren Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye teslim olduğu öğrenildi.

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Çiftlik Bank" davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın hakkında devam eden soruşturma ve kamu davaları kapsamında yapılması gereken adli işlemlerin tamamlanması amacıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kamuoyunda Çiftlik Bank adıyla bilinen ve gelir getirme vaadiyle binlerce vatandaşın maddi zarara uğramasına neden olan oluşuma ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Suç Örgütüne Üye Olmak, Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanarak ve Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık Yapmak ile Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak suçlarından başlatılan soruşturmalar kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında bu tarihe dek iki ayrı kamu davası açılmış olup, ayrıca henüz yakalanmayan veya haklarındaki deliller toplanmamış olan şüphelilere ilişkin bir soruşturmamız da devam etmektedir." denildi.

Soruşturmaya konu örgütün lideri olan ve hakkında 31 Mayıs 2018 tarihli iade talepnamesi düzenlenerek Brezilya adli makamlarından iadesi talep edilen şüpheli Mehmet Aydın'ın, adı geçen ülkede yakalanarak bugün itibariyle iade edildiği aktarılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda teslim alınan şüpheli, hem hakkında devam eden soruşturma hem de daha önce açılan kamu davaları kapsamında yapılması gereken ifade alma, sorgu vs. adli işlemlerin tamamlanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

A HABER MUHABİRİ MEHMET NİLÜFER: PARALARI ÖDEYECEK MİSİN?

Türkiye'de milyonlarca kişiyi dolandırıp yurtdışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi. Havalimanında bulunan A Haber Muhabiri Mehmet Nilüfer Mehmet Aydın'a "Pişman mısın? Paraları ödeyecek misin?" sorusunu yöneltti. Tosuncuk Mehmet Aydın, Nilüfer'in sorusunu yanıtsız bıraktı.

'Tosuncuk' neden teslim oldu? 'TOSUNCUK' NEDEN TESLİM OLDU?
TOSUNCUK operasyonundaki MİT detayı! "TOSUNCUK" OPERASYONUNDAKİ MİT DETAYI!
İşte Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın başını yakan Ferrari'nin görüntüleri! İŞTE ÇİFTLİK BANK'IN KURUCUSU 'TOSUNCUK' MEHMET AYDIN'IN BAŞINI YAKAN FERRARİ'NİN GÖRÜNTÜLERİ!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA