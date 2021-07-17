Son dakika: Arnavutköy'de İSKİ şantiyesinde iskele devrildi! 2'si kardeş 3 işçi yaralandı
Son dakika haberine göre İstanbul Arnavutköy’de İSKİ’ye ait şantiye alanında bulunan çalışma iskelesi devrildi. Devrilen iskelenin altında kalan 2’si kardeş 3 işçi itfaiyenin çalışmalar sonucunda kurtarıldı.
Arnavutköy'de İSKİ'ye ait inşaat alanında bulunan iskele devrildi. İskelenin altında kalan 2'si kardeş 3 işçi yaralandı.
Olay, saat 10.30 sıralarında İSKİ'ye ait Terkos-Taşoluk İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre şantiye alanına kurulan iskelelerden ikisi çalışma yapıldığı sırada henüz bilinmeyen nedenden dolayı devrildi.
Devrilen iskelelerin altında kalan 2 kardeş Sami Göktepe, Fırat Göktepe ile Yavuz Şahin yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri devrilen iskelenin altında kalan 1'i ağır yaralı 3 kişiyi bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken diğer 2 işçinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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