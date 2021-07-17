Şirinler çetesi yöneticisinin evinde ‘Sedat Peker’ yazılı tespih

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu kentte 'Şirinler' çetesi olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünü deşifre etti. Liderliğini Ali A.'nın yaptığı örgüte üye olduğu öne sürülen 45 kişiyi tespit eden ekipler, savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından operasyon için harekete geçti. Adana merkezli Antalya, Mersin ve Ankara'da belirlenen 43 adrese 13 Temmuz'da şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı.







ADRESLERİN KAPILARI ZIRHLI ARAÇLARLA KIRILDI

Özel Harekat timlerinin kapılarını zırhlı araçlarla kırarak girdikleri adreslerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 39 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 16 av tüfeği, 122 bin TL, toplam değerleri 1 milyon 150 bin TL olan çek ve senet, 4 sinyal kesici cihaz, Bank Asya'ya ait pos cihazı, 1 F serisi Amerikan doları, 3 telsiz, polis üniforması ve çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirildi. Adreslerinde bulunmayan 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.



ÇELİK KAFESTE HAPSETTİKLERİ KİŞİLER KURTARILDI

Öte yandan örgütün, etkili olduğu bölgelerde anlaşma sağlayamadıkları öne sürülen İ.Ç. ile M.U.'yu rehin aldığı, operasyon kapsamında baskın yapılan bir evdeki çelik kafeslerin içerisinde tuttuğu belirlendi. Yaklaşık bir aydır, dar kafeslerde tutulan kişiler, polisin operasyonuyla kurtarıldı. Rehin tutulan İ.Ç. ile M.U.'nun emniyetteki ifadesinde, uyuşturucu bağımlısı oldukları ve bu nedenle kendi rızalarıyla kafese girdiklerini öne sürdüğü öğrenildi. Ayrıca örgütün söz konusu adresin etrafını güvenlik kameralarıyla donattığı, izleme odasından olası operasyonlara karşı önlem aldığı saptandı.





SEDAT PEKER YAZILI TESBİH

Operasyon kapsamında ismi açıklanmayan bir örgüt yöneticisinin evinde yapılan aramada, üzerinde Sedat Peker yazılı 2 tespih de ele geçirildi. Tespihlerin, organize suç örgütü lideri Sedat Peker tarafından gönderildiği iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 18'i tutuklandı, 20'si adli kontrol şartı, 1'i ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.