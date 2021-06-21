21 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | İSKİ Avcılar'da vatandaşın başına dert oldu! Çalışma yapılan yol 20 günde 4 kez çöktü

Son dakika | İSKİ Avcılar'da vatandaşın başına dert oldu! Çalışma yapılan yol 20 günde 4 kez çöktü

'da 'nin çalışma yaptığı sokakta 20 gün içerisinde 4'üncü kez çökme meydana geldi. Yine bir aracın çukura düştüğü sokağa döşenen borudan su akması da tepkiye neden oldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.06.2021 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021
ABONE OL
Son dakika | İSKİ Avcılar'da vatandaşın başına dert oldu! Çalışma yapılan yol 20 günde 4 kez çöktü

'nin altyapı çalışmasını sürdürdüğü Karınca Sokak'ta ilki 31 Mayıs'ta, 3'ü geçen hafta olmak üzere 4 ayrı çökme meydana geldi.

Çökmeler nedeniyle bir otomobil, bir minibüs, bir hafif ticari araç ve bir kamyonetin lastikleri çukura gömüldü.

Mahalle sakinlerinin tepkisine neden olan çökme olaylarının sonuncusunda da çukura düşen araç, çekme halatları ile kurtarıldı.

Ayrıca sokağa döşenen ancak üzeri kapatılmayan borudan su akmaya başladı. Caddenin bir bölümü ulaşıma kapatılırken, ihbarlara rağmen çözüm bulunmaması vatandaşı isyan ettirdi.

Mahalleli, yoldaki çökmelerden ve çıkan tozdan şikayet ederken, Necdet Gezer, "İSKİ'nin kendi kazısı, ilgisizlik var. Belediyenin gevşek davranması var. Sabah bir komşumuzun arabası çukura düştü. Trafik polisleriyle çektik. Su akıyor. Müdahale etmiyorlar, sonra susuzluk diyorlar. Bir an önce hızlandırmaları gerek. İSKİ gördüğü halde müdahale etmiyor" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA