Son dakika | İSKİ Avcılar'da vatandaşın başına dert oldu! Çalışma yapılan yol 20 günde 4 kez çöktü

Mahalleli, yoldaki çökmelerden ve çıkan tozdan şikayet ederken, Necdet Gezer, "İSKİ'nin kendi kazısı, ilgisizlik var. Belediyenin gevşek davranması var. Sabah bir komşumuzun arabası çukura düştü. Trafik polisleriyle çektik. Su akıyor. Müdahale etmiyorlar, sonra susuzluk diyorlar. Bir an önce hızlandırmaları gerek. İSKİ gördüğü halde müdahale etmiyor" dedi.