İstanbul'da İBB rezilliği! İSKİ bir evin duvarını yıktı 2 kez su bastı

"YETKİLİLER SESİMİZİ DUYMUYOR"

Yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na anlatan Öğretmen Mizan Safa Doğan, "Mahallemizde İSKİ'nin yaptığı kanal çalışması sonrasında elektrik hatlarına zarar verildi. Büyük bir patlama gerçekleşti. Sonrasında evimin duvarı yıkıldı, merkezi kalorifer sisteminde yıkılma oldu ve evimi su bastı. Kalorifer petekleri yerinden fırladı. Çocuklarım ölüm tehlikesi geçirdi. Bu, 15 Nisan'da olmuştu. İSKİ patlamanın gerçekleştiği yerde onarım çalışması yaptı. Sonrasında 15 Haziran'da sadece onarımın yapıldığı yerden tekrar su baskını yaşadık evimize. Patlama olmadı ama bütün eşyalarımız zarar gördü. İlk olayda da, ikinci olayda da evimiz kullanılamaz durumda olduğu için çocuklarımızla sokakta kaldık. Akrabalara sığınmak zorunda kaldık, maddi ve manevi zararımız oldu. İSKİ geldi, yine basit bir müdahale yaptı. Yine uyarılarımıza rağmen, 'Bu iş tekrarlar, güzel bir şekilde yapalım' dememize rağmen basit bir müdahale yapıldı. Sonrasında evimizi yine kendi imkanlarımızla temizledik, evimize yerleştik. Ertesi yağmurda, yine sadece onarımın yapıldığı yerden sanki evin içinde bir dere aktı. Bu olaylar gerçekleşirken bir yandan suyu tahliye etmeye çalışıyoruz, bir yandan çocukların psikolojisini kontrol etmeye çalışıyoruz. 4 yaşındaki oğlum, 6 aylık kızım var. Büyük çocuğum eve girmek istemiyor şu an, son su baskınında kulaklarını kapatarak, gezdi. Yağmur gördüğünde korkuyor, duvarlara yaklaşamıyor. Maddi, manevi çok büyük kayıplarımız var. Biz kiracıyız, son baskından sonra, ev bulmadan, bakmadan evden çıkmak zorunda kaldık. Şu an yetkililerde sesimizi duymuyor. Bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz, yapılan müdahaleler yetersiz. Maddi, manevi, biz İSKİ marifetiyle rezil, rüsva olduk" dedi.