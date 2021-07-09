İSKİ rögar kapağını sabitlemeyince çocuk içine düştü: İhmal sonrası ölüm tehlikesi

'BURADA BİR CAN SÖZ KONUSU'

Aynı gün sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan Mikail A. adındaki 12 yaşındaki bir çocuk da rögarın içine düştü. Son anda refleksle ölümden döndü. Olaya tanık olan sokak sakini Ömer Özkan, "Biz mahalleli olarak bu rögar kapağının sabitlenmeden gidildiğini, sabitlenmesini istediğimizi belirten şikayetlerde bulunmak istedik. Ancak İSKİ'nin sayfasında online itirazda sürekli hata verdiği için maalesef bugün bunu gösteremiyoruz. Burada komşumuzun çocuğu oyun oynarken kartonu kaldırıyor. Rögar kapağının olmadığını kanalizasyonun açık olduğunu görüyor. Daha sonra burada arkadaşlarıyla oynarken kanalizasyona düşüyor. Ancak refleks haliyle ayakları ve elleriyle hemen tutunuyor. Boyu uzunluğunda kanalizasyona giriyor. 3 metre derinliği var. Allah yardım etti de çocuk o pisliğin içine düşmedi. Bağırışlar sonrasında biz gidip çocuğu çıkardık. Herhangi bir sorunu yoktur. Ancak bu ihmalkârlık ölümle de ya da başka bir zaman başka bir çocuk ya da aile için felakete dönüşebilir. Biz olay anına ilişkin apartmanın güvenlik kamera görüntüsüne bakarken de rögar kapağının çalındığını gördük. Yani burada hem can, canlar söz konusu hem de İSKİ'nin sorumsuzluğu nedeniyle devlet malı bir şey çalındı" diye konuştu.