17 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.07.2021 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Erzurum'a eli boş gelmedik. Bugün gerçekleştireceğimiz toplu açılış töreninde 9.5 milyar lirayı bulan projeleri Erzurum'un istifadesine sunacağız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

İstikbalimizin teminatı sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Bugün çok çok mutluyum, sizlerle hasret gidermekten özellikle memnuniyet duyuyorum. Sizlerin vasıtasıyla tüm Erzurum'a sevgilerimi gönderiyorum. Cağ kebaplarıyla önümü kestiler, sizi daha fazla bekletmeyelim diye dönüşte yeriz dedik.

DADAŞLAR BİZE VERDİKLERİ SÖZÜ YERİNE GETİRDİ
Sevgili gençler Erzurum'a en son 31 Mart seçimlerinden 1 ay önce 28 Şubat'ta gelmiştim. O gün soğuğa ve kara rağmen meydanı dolduran Erzurumlu kardeşlerimizden iradelerine sahip çıkma sözü almıştık. Biz o meydanda aramızdaki dayanışmayı daha da perçinlemiştik. Bizi yarı yolda bırakmayan Erzurum, 31 Mart'ta da adeta sandıkları patlatmıştı. Rabbim bu sevdanızı eksik kılmasın. Erzurum hep olduğu gibi AK Parti'nin kardeşlik siyasetini destekledi. Yüzde 63 gibi Türkiye ortalamasının çok üstünde rekor bir oyla Dadaşlar bize verdikleri sözü yerine getirdi.

ÇAMUR ATANLAR SEÇİMLERDE BİR KEZ DAHA HEZİMETE UĞRADI
Erzurum'la olan muhabbetimize montaj diyerek çamur atanlar seçimlerde bir kez daha hezimete uğradı. İşte Erzurum'un anaları dağ taş demedi neticeyi aldı. Bizim Erzurum'da ülkesi davası için gerektiğinde baş verecek ama asla baş eğmeyecek yoldaşlarımız var, neferlerimiz var. 31 Mart'ta iradelerine sahip çıkan, geleceğine sahip çıkan Erzurum halkına şükranlarımı sunuyorum.

Erzurum'daki zaferin mimarı olarak gördüğüm herkese teşekkür ediyorum. Aynı şekilde AK Parti çatısı altında davamıza hizmet etmiş, emek vermiş ancak şimdi aramızda olmayan kardeşlerimize de Rabbimden rahmet niyaz ediyorum.

Teşkilat mensuplarımızla bir araya geldikçe şu hakikate tekrar tekrar damga vuruyoruz. En büyük pay sahibi, gece gündüz demeden çalışan AK Parti'nin neferleridir. Gençler kimi zaman ailesinden kimi zaman işinden kimi zaman da sağlığından fedakarlık ederek şevkle davamıza hizmet edenler AK Parti'nin gizli neferleridir. O gizli kahramanların hakkının ne yapsak ödeyemeyeceğimizi de biliyoruz.

KURBAN BAYRAMI'NI KIBRIS TÜRK HALKIYLA GEÇİRECEĞİZ
AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na verilen güçlü destek güvenin bir tezahürüdür. Bizler de milletimizin bu güveni için çalışıyoruz. Terör örgütlerine nefes aldırmıyoruz. Önceki hafta Hatay'daydık geçen hafta Diyarbakır'ın misafiri olduk. Bugün Erzurumlu kardeşlerimle kucaklaşıyoruz. Pazartesi günü KKTC'ye giderek mübarek Kurban Bayramı'nı Kıbrıs Türk halkıyla geçireceğiz. Kardeşlerim Kuzey Kıbrıs'ta baş başa ve heyetler arası görüşmelerin yanı sıra çok sayıda eseri hizmete alacağız. Erzurum'a yine elimiz boş gelmedik. Yapımı tamamlanan yatırımların açılış heyecanını hep birlikte yaşayacağız.

Başkan Erdoğan: Türk'ün olduğu yerde zulüm olmaz BAŞKAN ERDOĞAN: TÜRK'ÜN OLDUĞU YERDE ZULÜM OLMAZ
Başkan Erdoğan: Müjdemizi vereceğiz BAŞKAN ERDOĞAN: MÜJDEMİZİ VERECEĞİZ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA