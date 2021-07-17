CHP'li Kaftancıoğlu'nun kurban riyakârlığı! Oy için din istismarına soyundu

''CHP HDP'LİLEŞME SÜRECİNDE''

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geldiğinden bu yana, CHP'nin bir HDP'lileşme sürecine girdiğini, hem ideolojik anlamda hem de siyasi aktivizm anlamında, hem de söylem anlamında böyle bir sürece girdiği çok açık. Canan Kaftancıoğlu açıkçası bunun sonuçlarından sadece bir tanesi.

İSLAM DÜŞMANLIĞI VARSA KAFTANCIOĞLU DA VAR

Canan Kaftancıoğlu'nun temsil ettiği fraksiyon şu an CHP'de çok hakim bir duruma gelmiş noktada. Bunlar Türkiye'nin milli manevi değerleriyle problemleri olan, çevrecilikten tutun hayvanseverliğe, kadın hakları meselesinden tutun, çeşitli hak ve hürriyetlerin savunmasına kadar, hepsi bunlar için eğer İslam düşmanlığı noktasında bir araç olarak kullanılacaksa bunun sonuna kadar giderler. Eğer onun haricinde bir durum teşkil etmiyorsa hiç bu meselenin üstüne gitmezler.