Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan TÜGVA Doğa Kampı'nda gençlere mesaj: Ben de sizlerle beraber fetih rüyaları görüyorum

GENÇLER KAÇIRMAYIN DERİM

Eğitim, spor ve kültür etkinliklerinin yoğun olarak gerçekleştirildiği kampta, bilgi yarışmaları da yapıldı. Edirne Gökçetepe Tabiat Parkı'nda yapılan kampın kapanış etkinliğine katılan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Muhteşem bir ortam var burada. Gençler müthiş bir enerji veriyor. Atış yaptım, okçuluk yaptım. Çok da güzeldi bence. Ama macera parkurunda gözüm kaldı. Seneye kabul ederlerse önden başvurumu yapacağım. Gençler kaçıramayın derim" diye konuştu.