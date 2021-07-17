Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan TÜGVA Doğa Kampı'nda gençlere mesaj: Ben de sizlerle beraber fetih rüyaları görüyorum
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından her yıl düzenlenen Doğa Kampı'na Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı. Sümeyye Erdoğan Bayraktar kampta olduğu esnada Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı. Başkan Erdoğan kampta öğrencilere mesaj vererek gençleri tebrik ederken "Ben de sizlerle beraber fetih rüyaları görüyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul tarafından her yıl düzenlenen Doğa Kampı sona erdi.
BEN DE SİZLERLE BERABER FETİH RÜYALARI GÖRÜYORUM
23 Haziran - 16 Temmuz tarihleri arasında 6 etapta yapılan kampın kapanış programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı. Kampa katılan öğrencilere konuşma yapan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kamp öğrencilerine verdiği mesajda gençleri tebrik ederek, "Ben de sizlerle beraber fetih rüyaları görüyorum" dedi.
GENÇLER KAÇIRMAYIN DERİM
Eğitim, spor ve kültür etkinliklerinin yoğun olarak gerçekleştirildiği kampta, bilgi yarışmaları da yapıldı. Edirne Gökçetepe Tabiat Parkı'nda yapılan kampın kapanış etkinliğine katılan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Muhteşem bir ortam var burada. Gençler müthiş bir enerji veriyor. Atış yaptım, okçuluk yaptım. Çok da güzeldi bence. Ama macera parkurunda gözüm kaldı. Seneye kabul ederlerse önden başvurumu yapacağım. Gençler kaçıramayın derim" diye konuştu.
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