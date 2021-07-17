CHP'li Kaftancıoğlu'nun kurban riyakârlığı! Oy için din istismarına soyundu

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Kurban ikiyüzlülüğü ele alındı. Daha önce kurban ibadetiyle adeta dalga geçen Kaftancıoğlu’nun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kurban bağışının kendilerine yapılması talebine destek vererek paylaşımda bulunmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı çarpıcı ifadeler kullandı.