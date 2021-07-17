17 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li Kaftancıoğlu'nun kurban riyakârlığı! Oy için din istismarına soyundu

CHP'li Kaftancıoğlu'nun kurban riyakârlığı! Oy için din istismarına soyundu

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.07.2021 22:42
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Kurban ikiyüzlülüğü ele alındı. Daha önce kurban ibadetiyle adeta dalga geçen Kaftancıoğlu’nun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kurban bağışının kendilerine yapılması talebine destek vererek paylaşımda bulunmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı çarpıcı ifadeler kullandı.
Başkan Erdoğan'dan TÜGVA Doğa Kampı'na katılan gençlere mesaj
Başkan Erdoğan'dan TÜGVA Doğa Kampı'na katılan gençlere mesaj
CHP'li Kaftancıoğlu'nun kurban riyakârlığı!
CHP'li Kaftancıoğlu'nun kurban riyakârlığı!
Baykar heyecanlandıran duyuruyu yaptı
Baykar heyecanlandıran duyuruyu yaptı
Başkan Erdoğan Erzurum'da gençlerle bir araya geldi
Başkan Erdoğan Erzurum'da gençlerle bir araya geldi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP’de 15 Temmuz gecesi yaşananlar!
CHP’de 15 Temmuz gecesi yaşananlar!
Ankara'da DEAŞ operasyonu!
Ankara'da DEAŞ operasyonu!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Yangında ne kadar alan zarar gördü?
Yangında ne kadar alan zarar gördü?
Zeybek’ten “O belge sahte” itirafı!
Zeybek’ten “O belge sahte” itirafı!
Çağa uygun Anayasa mı geliyor?
Çağa uygun Anayasa mı geliyor?
28 dev eser açılacak!
28 dev eser açılacak!
Daha Fazla Video Göster